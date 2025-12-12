Nave Arajet homenaje a loma Torres

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

PUERTO PLATA:- La empresa Arajet recibió en la terminal “General Gregorio Luperón” su aeronave número trece bautizada “Isabel de Torres”, en tributo a este monumento natural, importante pulmón ecológico de la provincia.

El avión aterrizó procedente de Seatle, Estados Unidos, a las 10:00 de la mañana y fue recibido por las principales autoridades provinciales y del sector empresarial y turístico.

Este vuelo fue encabezado por el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac), Igor Rodríguez Durán, que acompañó a la tripulación, incluidos los ejecutivos.

El funcionario sostuvo que la aerolínea eleva los estándares de la industria y fortalece “nuestro sistema aeronáutico como uno de los más sólidos de la región”. La meta es convertir al país en el Hub de precios bajos en Las Américas”.