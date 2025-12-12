Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

El País

Nave Arajet homenaje a loma Torres

Entrega del avión.

Entrega del avión.

Publicado por
Aridio Perdomo

Creado:

Actualizado:

En:

PUERTO PLATA:- La empresa Arajet recibió en la terminal “General Gregorio Luperón” su aeronave número trece bautizada “Isabel de Torres”, en tributo a este monumento natural, importante pulmón ecológico de la provincia.

El avión aterrizó procedente de Seatle, Estados Unidos, a las 10:00 de la mañana y fue recibido por las principales autoridades provinciales y del sector empresarial y turístico.

Este vuelo fue encabezado por el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac), Igor Rodríguez Durán, que acompañó a la tripulación, incluidos los ejecutivos.

El funcionario sostuvo que la aerolínea eleva los estándares de la industria y fortalece “nuestro sistema aeronáutico como uno de los más sólidos de la región”. La meta es convertir al país en el Hub de precios bajos en Las Américas”.

Sobre el autor

Aridio Perdomo

tracking