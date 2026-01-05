“Si Nicolás Maduro pactaba, seguía hasta 2031”, afirma experto

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El politólogo e internacionalista Luis González explicó que la intervención de Estados Unidos en Venezuela representa “la muerte del derecho internacional” y responde únicamente a intereses estratégicos y económicos, no a la defensa de la democracia ni de la voluntad popular expresada en las elecciones de 2024.

González calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “ilegítimo e ilegal”, pero advirtió que la ocupación militar y la imposición externa no son la vía para restituir la constitucionalidad ni la voluntad popular en Venezuela.

Señaló que el verdadero interés de Washington es controlar los vastos recursos naturales del país: petróleo, gas, tierras raras, cobre y oro, además de su ubicación estratégica.

“Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses”, afirmó, subrayando que lo que busca es un gobierno afín, incluso si eso implica mantener al régimen actual mediante acuerdos.• El analista advirtió que la acción militar estadounidense se realizó sin aprobación del Congreso, lo que también constituye una violación de las leyes internas de ese país.

Luis Gonzalez. Hoy/Fuente Externa

En síntesis, González alertó que el escenario actual marca un retroceso hacia la “ley del más fuerte”, con graves consecuencias para la soberanía venezolana y el orden internacional.