Lo que dijo AGEAP Dominicana el nuevo como Ministro de Agricultura

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Graduados de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Capítulo Dominicano (AGEAP Dominicana), expresa sus más sinceras felicitaciones al Ing. Francisco Oliverio Espaillat Bencosme por su reciente designación como Ministro de Agricultura de la República Dominicana.

En nombre de su presidente José Domingo Marcano, la comunidad zamorana en la República Dominicana se enorgullece de profesionales como el Ing. Espaillat Bencosme, que asumen responsabilidades de alto nivel al servicio de la nación, poniendo en práctica los valores de excelencia, ética y servicio promovidos por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano.

AGEAP Dominicana reconoce en el Ing. Espaillat Bencosme a un profesional de sólida formación, amplia experiencia y profundo compromiso con el desarrollo del sector agropecuario nacional. Su trayectoria y liderazgo en el sector agro empresarial representan una garantía para el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la sostenibilidad, la innovación y la seguridad alimentaria del país.

Le deseamos al Ing. Francisco Oliverio Espaillat Bencosme el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, confiamos en que su gestión será de grandes aportes para la agricultura y la seguridad alimentaria de los dominicanos.