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El documento de identidad

Nueva cédula: esto debes saber sobre tu tipo de sangre antes de renovar

La JCE recordó que es importante llevar esta documentación el día de la renovación para mantener los datos actualizados.

Nueva cédula de identidad de la República Dominicana

Nueva cédula de identidad de la República DominicanaFuente externa

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La Junta Central Electoral (JCE) informó que la nueva cédula de identidad y electoral de República Dominicana incluirá el tipo de sangre del ciudadano, identificado con un ícono especial.

Para agregar esta información, los usuarios deberán presentar uno de los siguientes documentos: carné de tipificación, licencia de conducir o certificado de laboratorio que confirme el grupo sanguíneo. 

La institución explicó que “si el tipo de sangre ya aparece en la cédula actual, no será necesario presentar ningún documento adicional”.

La JCE recordó que es importante llevar esta documentación el día de la renovación para mantener los datos actualizados. Con esta innovación, la entidad busca reforzar la seguridad y utilidad del documento de identidad.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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