La nueva cédula no mostrará si eres donante: así se registra esa información

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) aclaró que la condición de donante de órganos y tejidos no será visible en la nueva cédula, sino que se registrará únicamente a nivel interno en su sistema y en el chip del documento.

“Esta información no se muestra en el documento físico, sino que queda registrada de manera segura a nivel interno”, indicó la entidad.

La explicación surge luego de que circularan rumores en redes sociales que vinculaban el ícono de la gota de sangre en la cédula con la donación de órganos.

Ante esto, la JCE precisó que es falso que dicho símbolo identifique a donantes. Aclaró que ese ícono corresponde exclusivamente al tipo de sangre del titular.

¿Cómo incluir la donación de órganos en la cédula?

En una entrevista con el periódico HOY, el doctor Francisco Alcalá, encargado de la División de Orientación y Difusión Masiva del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort), explicó que el proceso inicia con un consentimiento informado que debe completar el ciudadano.

La persona debe leer el documento, colocar sus datos y decidir si autoriza la donación. En el formulario puede elegir si permite la donación de todos los órganos y tejidos viables, solo órganos o únicamente tejidos, y luego firmarlo.

Este consentimiento puede realizarse de dos maneras: en línea, a través del Incort, donde se completa y se recibe confirmación por correo electrónico, o de forma presencial en los centros de cedulación.

Además, quienes ya cuenten con un carné de donante pueden presentarlo ante la JCE para que esta condición sea registrada en el sistema.

¿Se puede cambiar la decisión?

La decisión de ser donante no es definitiva y puede modificarse en cualquier momento.

Para ello, la persona debe acudir nuevamente a la JCE, completar el mismo formulario y seleccionar la opción de que no desea ser donante. Tras este proceso, se actualiza la información en el sistema.