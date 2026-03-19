Nueva cédula RD: centros que operarán 24 horas y cómo acudir

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) anunció que a partir del 12 de abril iniciará el proceso de renovación y entrega de la nueva cédula de identidad y electoral en el país, bajo un esquema progresivo por mes de cumpleaños, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar un servicio ordenado.

El presidente de la JCE, Román Jáquez, explicó que en abril se convocará a los ciudadanos que cumplen años en ese mes, sin importar el día, y así sucesivamente en los meses siguientes. “Convocar a los 9.4 millones de personas al mismo tiempo sería un caos; las mejores prácticas internacionales indican que debe ser progresivo”, señaló en una reciente entrevista realizada en el programa El Despertador del grupo SIN

Apoyan posición presidente JCE de oponerse “radicalmente se cambie cédula por otro documento para votar en RD»

Centros y horarios

El proceso contará con más de 190 centros de cedulación distribuidos en todo el territorio nacional, con tres modalidades de servicio:

• Centros estándar: 152 oficinas abiertas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., y sábados y domingos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

• Centros de alto servicio: 32 oficinas ubicadas en municipios cabecera, abiertas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Centros de servicio continuo: 8 oficinas que operarán las 24 horas, ubicadas en la Feria (Distrito Nacional), Las Américas, Esmeralda, San Cristóbal, Santiago, La Vega, La Romana y Barahona.

Nueva cédula de identidad de la República DominicanaFuente externa

En estos centros, el horario regular será de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. para quienes cumplen años en el mes correspondiente. Sin embargo, de 11:00 p.m. a 7:00 a.m. se atenderá mediante cita previa, sin importar el mes de cumpleaños, a través de una plataforma digital que será habilitada próximamente.

Exterior y requisitos

Jáquez aclaró que en el exterior el proceso no será por mes de cumpleaños, sino por cita, a partir de mayo. Los dominicanos residentes fuera del país podrán acudir con su cédula vigente, incluso las de cartón o las emitidas en 2007. Para los primeros inscritos, bastará con el acta de nacimiento, documento que la propia Junta facilitará.

El presidente de la JCE destacó que se espera atender a 550 mil personas en abril en el ámbito local, sin incluir a los dominicanos en el exterior.