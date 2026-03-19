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Nueva cédula RD: centros que operarán 24 horas y cómo acudir
En estos centros, el horario regular será de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. para quienes cumplen años en el mes correspondiente
La Junta Central Electoral (JCE) anunció que a partir del 12 de abril iniciará el proceso de renovación y entrega de la nueva cédula de identidad y electoral en el país, bajo un esquema progresivo por mes de cumpleaños, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar un servicio ordenado.
El presidente de la JCE, Román Jáquez, explicó que en abril se convocará a los ciudadanos que cumplen años en ese mes, sin importar el día, y así sucesivamente en los meses siguientes. “Convocar a los 9.4 millones de personas al mismo tiempo sería un caos; las mejores prácticas internacionales indican que debe ser progresivo”, señaló en una reciente entrevista realizada en el programa El Despertador del grupo SIN
Centros y horarios
El proceso contará con más de 190 centros de cedulación distribuidos en todo el territorio nacional, con tres modalidades de servicio:
El País
¿Si cumpliste años antes de abril, debes esperar un año para sacar la nueva cédula?
Lency Alcántara
• Centros estándar: 152 oficinas abiertas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., y sábados y domingos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Centros de alto servicio: 32 oficinas ubicadas en municipios cabecera, abiertas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
• Centros de servicio continuo: 8 oficinas que operarán las 24 horas, ubicadas en la Feria (Distrito Nacional), Las Américas, Esmeralda, San Cristóbal, Santiago, La Vega, La Romana y Barahona.
En estos centros, el horario regular será de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. para quienes cumplen años en el mes correspondiente. Sin embargo, de 11:00 p.m. a 7:00 a.m. se atenderá mediante cita previa, sin importar el mes de cumpleaños, a través de una plataforma digital que será habilitada próximamente.
Exterior y requisitos
Jáquez aclaró que en el exterior el proceso no será por mes de cumpleaños, sino por cita, a partir de mayo. Los dominicanos residentes fuera del país podrán acudir con su cédula vigente, incluso las de cartón o las emitidas en 2007. Para los primeros inscritos, bastará con el acta de nacimiento, documento que la propia Junta facilitará.
El presidente de la JCE destacó que se espera atender a 550 mil personas en abril en el ámbito local, sin incluir a los dominicanos en el exterior.