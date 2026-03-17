JCE y confusión con cumpleañeros (enero, febrero…)

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) iniciará este domingo 12 de abril el proceso de entrega masiva de la nueva cédula de identidad y electoral, habilitando 190 centros de cedulación en todo el país. El presidente del organismo, Román Andrés Jáquez Liranzo, explicó que el proceso contará con varios horarios, dependiendo del tipo de centro y del mes de nacimiento del ciudadano.

En 152 centros, el documento se expedirá de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y los sábados, domingos y días feriados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

En otros 32 centros, ubicados principalmente en municipios cabeceras, el horario se extenderá hasta las 9:00 de la noche. Además, ocho centros funcionarán las 24 horas del día, ubicados en La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, La Vega, Santiago, La Romana y nuevamente San Cristóbal.

En estos centros de atención continua, se han establecido dos franjas horarias: de 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche para quienes cumplen años en abril, y de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana para ciudadanos que hagan una cita fuera de su mes de cumpleaños. “Si usted cumple años en enero del año que viene, puede ir a hacer esa cita en estos horarios, de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana”, explicó Jáquez Liranzo durante una entrevista en el programa “El Despertador”del grupo SIN.

La plataforma para agendar citas será habilitada la próxima semana, aunque el presidente de la JCE no especificó si los ocho centros 24 horas funcionarán con ese horario durante todo el proceso de cedulación o solo durante el mes de abril. También aclaró que los ciudadanos que acudan a centros ubicados en plazas comerciales deberán hacerlo por cita, en los horarios establecidos por cada plaza, y únicamente si están dentro del mes de cumpleaños correspondiente.

Jáquez Liranzo reiteró que los ciudadanos pueden obtener el documento en cualquier centro de cedulación, sin necesidad de pertenecer a esa demarcación, siempre que respeten los horarios habilitados. En cuanto al costo, aseguró que la primera entrega será gratuita para todos los ciudadanos, incluyendo extranjeros, y que el cobro por una segunda emisión será determinado más adelante por el pleno de la JCE. “Todo es gratuito, el documento de identidad es gratuito, los servicios son gratuitos, no hay ningún costo en absoluto”, enfatizó.

Finalmente, recordó que la actual cédula de identidad tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2027. A partir de esa fecha, solo será válida la nueva cédula de identidad y electoral.