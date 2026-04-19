Nueva cédula: sorprenden a ciudadanos cantándoles cumpleaños al retirarla

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Un momento curioso y divertido se vive en oficinas de la Junta Central Electoral, donde ciudadanos que acuden a retirar su nueva cédula son sorprendidos con el canto de “cumpleaños feliz”.

La dinámica se da en el contexto del proceso de renovación del documento, que inició el pasado 12 de abril y que se organiza por mes de nacimiento, permitiendo que cada persona acuda a retirarlo durante su mes.

En un video que circula en redes sociales se observa cómo empleados y asistentes entonan la canción a una ciudadana y, al finalizar, comparten un abrazo, en un ambiente marcado por la cercanía.

“En la JCE le cantan cumpleaños todos los días a los que van a sacar su cédula. No sé de quién fue la idea, pero está chulísima”, comentó el usuario Miguel Warden junto al audiovisual.

Nueva cédula

La JCE ha informado que, a partir del 31 de marzo de 2027, solo se aceptará la nueva cédula para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país.

Durante el período de transición, seguirán siendo válidas tanto la cédula actual (diseño de 2014) como la nueva aprobada en 2025, hasta que concluya el proceso de sustitución.