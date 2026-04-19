Faride Raful: “crimen” contra chofer en Santiago a manos de motoconchistas “no va a quedar impune”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este domingo que se hará justicia por el "crimen" contra David Carlos Abreu Quesada, quien fue atacado por un grupo de motoconchistas que lo persiguió hasta provocarle la muerte en Santiago.

"El crimen provocado por una turba de antisociales que lo persiguieron hasta matarlo, no va a quedar impune", dijo.

La funcionaria indicó que los involucrados ya fueron identificados y detenidos, y que serán sometidos a la justicia.

Más temprano, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a los fiscales a presentar cargos preliminares por asesinato contra los implicados en el hecho.

Sobre el caso

David

La Policía Nacional informó el arresto de ocho motoconchistas, incluyendo al presunto responsable de la herida de arma blanca que provocó la muerte de Abreu Quesada.

Según el informe, el hombre fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente, ocasionándole una herida punzocortante en el muslo derecho.

En medio de la agresión, logró desplazarse hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde agentes de seguridad intervinieron.

Posteriormente, fue asistido por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon una motocicleta vinculada al hecho, así como el arma blanca utilizada en la agresión.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales.