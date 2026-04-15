Tres tipos de cédula en República Dominicana: qué cambia en cada una

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La República Dominicana inició la emisión de la nueva cédula de identidad para 9.4 millones de ciudadanos, la cual tendrá distintos formatos según el tipo de usuario.

La Junta Central Electoral (JCE) explicó que existen diferencias entre la cédula de identidad y electoral, la de menores de edad, militares y policías, y la de extranjeros residentes, tanto en diseño como en el contenido que incluyen.

Los colores

Hay diferentes colores según el tipo de documento:

Cédula de identidad y electoral: azul, rojo y blanco, inspirados en la bandera dominicana.

Cédula de menores de edad, militares y policías: azul larimar.

Cédula de identidad para extranjeros legales: gris plateado.

Cédula de identidad y electoral

Cédula de identidad

Este documento incluye, tanto en su anverso como en el reverso, datos de identificación personal y información electoral, como el colegio electoral y su ubicación. Sí votan.

Además, incorpora elementos como:

Dirección del ciudadano

Datos del registro de nacimiento

Código de lectura mecánica (MRZ)

Número de cédula anterior

Cédula para menores, militares y policías

Cédula de identidad (para menores, militares y policías).

En este formato se mantienen los principales datos de identificación personal, como nombres, fecha de nacimiento, número de identidad, firma y fotografía.

Sin embargo, en el contenido detallado del documento no se especifican datos electorales en el reverso, a diferencia de la cédula de identidad y electoral. Se especifica que no votan.

Cédula para extranjeros residentes

Extranjeros residentes (identificación para residentes legales). Este formato estará disponible más adelante.

Esta versión incluye datos similares de identificación, como:

Nombres, fecha de nacimiento y número de identidad

Firma electrónica y fotografía

Dirección de residencia

En su reverso también figura la dirección del ciudadano, pero, al igual que en el caso anterior, no se detallan informaciones electorales. Tampoco aparece el registro de nacimiento. Se especifica que no votan.

Elementos en común

Las tres versiones comparten múltiples características:

Fabricación en policarbonato

Chip sin contacto

Fotografía grabada con láser

Hologramas y elementos de seguridad

Tamaño tipo tarjeta bancaria

Cuándo comenzará a usarse

La JCE dispuso que a partir del 31 de marzo de 2027 solo se aceptarán las nuevas cédulas para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país.

Sin embargo, durante el proceso de transición seguirán siendo válidas tanto la cédula actual (diseño de 2014) como la nueva aprobada en 2025, hasta que finalice el cambio oficial.