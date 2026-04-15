Diseño
Tres tipos de cédula en República Dominicana: qué cambia en cada una
La Junta Central Electoral (JCE) explicó que existen diferencias entre la cédula de identidad y electoral, la de menores de edad, militares y policías, y la de extranjeros residentes, tanto en diseño como en el contenido que incluyen.
La República Dominicana inició la emisión de la nueva cédula de identidad para 9.4 millones de ciudadanos, la cual tendrá distintos formatos según el tipo de usuario.
La Junta Central Electoral (JCE) explicó que existen diferencias entre la cédula de identidad y electoral, la de menores de edad, militares y policías, y la de extranjeros residentes, tanto en diseño como en el contenido que incluyen.
Los colores
Hay diferentes colores según el tipo de documento:
Cédula de identidad y electoral: azul, rojo y blanco, inspirados en la bandera dominicana.
Cédula de menores de edad, militares y policías: azul larimar.
Cédula de identidad para extranjeros legales: gris plateado.
Cédula de identidad y electoral
Este documento incluye, tanto en su anverso como en el reverso, datos de identificación personal y información electoral, como el colegio electoral y su ubicación. Sí votan.
Además, incorpora elementos como:
- Dirección del ciudadano
- Datos del registro de nacimiento
- Código de lectura mecánica (MRZ)
- Número de cédula anterior
Cédula para menores, militares y policías
En este formato se mantienen los principales datos de identificación personal, como nombres, fecha de nacimiento, número de identidad, firma y fotografía.
Sin embargo, en el contenido detallado del documento no se especifican datos electorales en el reverso, a diferencia de la cédula de identidad y electoral. Se especifica que no votan.
Cédula para extranjeros residentes
Esta versión incluye datos similares de identificación, como:
- Nombres, fecha de nacimiento y número de identidad
- Firma electrónica y fotografía
- Dirección de residencia
En su reverso también figura la dirección del ciudadano, pero, al igual que en el caso anterior, no se detallan informaciones electorales. Tampoco aparece el registro de nacimiento. Se especifica que no votan.
Elementos en común
Las tres versiones comparten múltiples características:
- Fabricación en policarbonato
- Chip sin contacto
- Fotografía grabada con láser
- Hologramas y elementos de seguridad
- Tamaño tipo tarjeta bancaria
Cuándo comenzará a usarse
La JCE dispuso que a partir del 31 de marzo de 2027 solo se aceptarán las nuevas cédulas para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país.
Sin embargo, durante el proceso de transición seguirán siendo válidas tanto la cédula actual (diseño de 2014) como la nueva aprobada en 2025, hasta que finalice el cambio oficial.