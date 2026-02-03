Clases normales en el ITLA tras cancelación de rector y designación de nuevo

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) mantiene sus actividades con normalidad, pese a la reciente cancelación del exrector, Rafael Feliz y la designación, mediante decreto presidencial, de Jimmy Rosario Bernard, nuevo titular de esa institución educativa.

Durante un recorrido realizado por este medio en las instalaciones del ITLA, se pudo constatar que la docencia en el nivel de educación superior transcurre con normalidad y sin interrupciones, mientras que el personal administrativo se mantiene a la expectativa ante la llegada del nuevo titular.

Hasta el momento el personal no tiene conocimiento sobre cómo, cuándo y dónde se realizará el acto de juramentación de Rosario Bernard.

Desde la dirección académica, el decano Darlin Toribio aseguró que el ambiente institucional se mantiene estable y que los procesos administrativos y docentes mantienen su curso habitual.

“La naturaleza de la institución no nos permite detenernos, nosotros tenemos docencia porque tenemos un población estudiantil de siete mil estudiantes que día a día vienen a recibir su docencia”, explicó el decano.

Destacó la autonomía de la vicerrectoría para que el cuerpo docente pueda continuar con sus funciones, sin que los cambios administrativos afecten las actividades.

En cuanto a la designación del nuevo rector, Toribio dijo que está confiado en la decisión del Poder Ejecutivo. “Nosotros creemos en un Gobierno democrático y creemos que si el presidente ha tomado esta iniciativa, ha sido para la mejora del ITLA”, opinó.