Obispo Castro Marte dice iglesia Católica es columna vertebral

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, defiende el trabajo de la Iglesia Católica, la que asegura que ha sido y es columna vertebral de la nación dominicana, desde su fundación.

Sostuvo que la Iglesia lideró la conformación de las primeras instancias de educación y enseñanza, primeras escuelas, universidad, así también el primer hospital.

Dijo que bajo el liderazgo de monseñor Meriño, se dio paso a un sistema escolar más cercano a las propuestas normalistas de Eugenio María de Hostos.

“He afirmado en otras ocasiones, que la Iglesia ha sido el eje transversal y fundacional de alrededor de mil instituciones educativas que están bajo la sombrilla de la mística de la educación católica”, expresó monseñor Castro.