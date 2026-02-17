Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Catolicismo

Obispo Castro Marte dice iglesia Católica es columna vertebral

Pregunta ¿Cómo sería sociedad dominicana sin la participación en roles activos de la Iglesia y de sus instituciones religiosas?

Obispo Jesús Castro Marte

Llennis Jiménez

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, defiende el trabajo de la Iglesia Católica, la que asegura que ha sido y es columna vertebral de la nación dominicana, desde su fundación.

Sostuvo que la Iglesia lideró la conformación de las primeras instancias de educación y enseñanza, primeras escuelas, universidad, así también el primer hospital.

Dijo que bajo el liderazgo de monseñor Meriño, se dio paso a un sistema escolar más cercano a las propuestas normalistas de Eugenio María de Hostos.

“He afirmado en otras ocasiones, que la Iglesia ha sido el eje transversal y fundacional de alrededor de mil instituciones educativas que están bajo la sombrilla de la mística de la educación católica”, expresó monseñor Castro.

