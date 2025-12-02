Obispo Higüey critica el cansancio moral

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El obispo de Higüey, Jesús Castro Marte, lamentó que el adviento halle a la sociedad cansada y rezagada en cuanto a integridad moral, descomposición social e impunidad frente a los actos de corrupción.

Pidió al país poner su confianza en la verdadera luz, que es Jesucristo y pisotear y desterrar todo tipo de ignorancia e inmoralidad fruto del pecado y colocar frente al pesebre del Niño Dios, todas estas falencias de las que adolece el pueblo, para emprender un nuevo sendero de luz con base a fe, esperanza y amor, fin último del sacrificio propiciatorio de Jesús.

Llamó a la concordia, al entendimiento y a la paz de los sectores que componen el tejido social dominicano, a darse un abrazo de reconciliación.