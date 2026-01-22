Santo Domingo 0ºC / 0ºC
¿Cuántas nominaciones al Óscar acumula Frankenstein, de Guillermo del Toro?

La organización dejó fuera de sus nominaciones a su protagonista, el guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac, y al mismo Del Toro en la categoría de mejor dirección.

El director mexicano Guillermo del Toro presentó este lunes su más reciente película "Frankenstein". (EFE)

'Frankenstein', de Guillermo del Toro, acumuló este jueves nueve nominaciones a los Óscar entre los que destacan el de mejor guión adaptado para el mexicano y mejor película.

La versión de Del Toro, conocido por su fascinación por los monstruos, está basada en el libro de Mary Shelley de 1818 y competirá por el galardón más importante de esta ceremonia contra títulos altamente nominados como 'Sinners' (16) o 'One Battle After Another' (13).

Jacob Elordi, que interpreta a la Criatura en la cinta, recibió una nominación a mejor actor de reparto, mientras que el compositor francés Alexandre Desplat optará a mejor banda sonora original en la que es su tercera colaboración con el cineasta mexicano.

Además, Dan Laustsen, un cercano colaborador del mexicano desde 'Mimic' (1997), fue nominado a mejor fotografía.

La cinta también recibió nominaciones en categorías técnicas como diseño de vestuario, maquillaje y peinado, sonido y mejor diseño de producción.

No obstante, la organización dejó fuera de sus nominaciones a su protagonista, el guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac, y al mismo Del Toro en la categoría de mejor dirección.

La 98ª edición de los premios Óscar se celebrará a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

