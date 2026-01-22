¿Cuántas nominaciones al Óscar acumula Frankenstein, de Guillermo del Toro?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

'Frankenstein', de Guillermo del Toro, acumuló este jueves nueve nominaciones a los Óscar entre los que destacan el de mejor guión adaptado para el mexicano y mejor película.

La versión de Del Toro, conocido por su fascinación por los monstruos, está basada en el libro de Mary Shelley de 1818 y competirá por el galardón más importante de esta ceremonia contra títulos altamente nominados como 'Sinners' (16) o 'One Battle After Another' (13).

Jacob Elordi, que interpreta a la Criatura en la cinta, recibió una nominación a mejor actor de reparto, mientras que el compositor francés Alexandre Desplat optará a mejor banda sonora original en la que es su tercera colaboración con el cineasta mexicano.

Además, Dan Laustsen, un cercano colaborador del mexicano desde 'Mimic' (1997), fue nominado a mejor fotografía.

La cinta también recibió nominaciones en categorías técnicas como diseño de vestuario, maquillaje y peinado, sonido y mejor diseño de producción.

No obstante, la organización dejó fuera de sus nominaciones a su protagonista, el guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac, y al mismo Del Toro en la categoría de mejor dirección.

La 98ª edición de los premios Óscar se celebrará a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.