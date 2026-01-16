Obispo llama a regular los juegos azar

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, advirtió del peligro de los juegos de azar y los calificó como una fábrica de pobreza.

El religioso habló de esas apuestas en las que los jugadores tienen la posibilidades de perder o de ganar, y en las que los más pobres dejan su dinero. Llamó a retomar el proyecto de ley que cursa en el Congreso destinado a regular.

“Los juegos de apuestas y los de azar no son esperanza, son una fábrica de pobreza. Alimentan al dinero, al poder, y exprimen a los más humildes”, alertó. Señaló que normalizar ese estilo de vida empobrece como sociedad.

Manifestó que de ahí la urgencia de continuar el proyecto de ley que regule esta práctica.