Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Castro Marte

Obispo llama a regular los juegos azar

El empleado del Grupo de Comunicaciones Corripio luchó por su vida durante 17 días, en un centro de salud, hasta que ayer partió

Obispo Jesús Castro Marte

Obispo Jesús Castro MarteFoto cedida al periódico HOY

Publicado por
Llennis Jiménez

Creado:

Actualizado:

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, advirtió del peligro de los juegos de azar y los calificó como una fábrica de pobreza.

El religioso habló de esas apuestas en las que los jugadores tienen la posibilidades de perder o de ganar, y en las que los más pobres dejan su dinero. Llamó a retomar el proyecto de ley que cursa en el Congreso destinado a regular.

“Los juegos de apuestas y los de azar no son esperanza, son una fábrica de pobreza. Alimentan al dinero, al poder, y exprimen a los más humildes”, alertó. Señaló que normalizar ese estilo de vida empobrece como sociedad.

Manifestó que de ahí la urgencia de continuar el proyecto de ley que regule esta práctica.

Sobre el autor

Llennis Jiménez

Lo último

tracking