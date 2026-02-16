Aproveche los nuevos espacios abiertos para conciertos de Juan Luis Guerra en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

¿Te quedaste sin boletas? No te preocupes, la plataforma Tu Boleta anunció la habilitación de nuevos espacios para los conciertos de Juan Luis Guerra del próximo 20 y 21 de febrero en el Estadio Cibao, en Santiago.

Así lo dieron a conocer mediante un comunicado a través de las redes sociales.

“Una nueva oportunidad para ser parte de estas dos noches inolvidable en el Estadio Cibao”, postearon.

Advirtieron además que “evite comprar boletas en puntos no autorizados y mercado negro, las boletas de vendedores no autorizados están sujetas a ser canceladas”.

Anuncio

Los precios de las boletas oscilan entre RD$ 2,400 a 19,200 pesos.

S. Guest A2,-A5 Fila A-C RD$ 19,200

S. Guest A2,-A5 Fila D-G RD$ 16,800

S. Guest A2,-A5 Fila H-X RD$ 14,400

S. Guest A1,A6 RD$ 12,000

S. Guest A9,A10 RD$ 9,600

S. Guest A7,A8,A11,A12 RD$ 7,200

VIP B1-B6 RD$ 5,040

Gradas RD$ 2,400

Precio

El público del Cibao podrá disfrutar de una noche inolvidable con un recorrido por la extraordinaria trayectoria musical del artista, interpretando éxitos que han marcado generaciones como Ojalá que llueva café, Burbujas de amor, Bachata rosa, La bilirrubina y Visa para un sueño, junto a otras composiciones que reflejan la vigencia y excelencia de su propuesta artística.

El concierto contará con una producción de alto nivel, una puesta en escena cuidadosamente diseñada y la calidad musical que caracteriza cada presentación del artista, consolidando al Estadio Cibao como un escenario clave para los grandes espectáculos en el país.