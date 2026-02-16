Del “No somos iguales” al “Ladran”: el cruce entre Gobierno y oposición

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El debate político volvió a escalar este fin de semana con un intercambio de mensajes entre el presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente opositor Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, marcado por consignas y respuestas directas.

Todo inició cuando el jefe de Estado se refirió a la oposición respecto al tema de la corrupción y la impunidad, y proclamó con firmeza que “no somos iguales”.

“Siento decirles que no somos iguales. Creamos un Ministerio Público independiente que ha eliminado la impunidad del pasado y la del presente. Hoy existe un gobierno que enfrenta la corrupción, no que la cubre”, expresó Abinader durante la celebración del 11 aniversario del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Gran Arena del Cibao.

Asimismo, el mandatario afirmó que la oposición, sin mencionar a un partido en específico, se va a ganar el premio Guinness por nunca acertar una predicción de mala gestión del Gobierno que encabeza.

“Ustedes recuerdan a algunos que decían desde el principio y lo repiten cada año de nuestro Gobierno: que el país iba a colapsar. Pues, finalmente, lo que colapsó fueron sus pronósticos. Se van a ganar el premio Guinness, porque nunca aciertan una predicción, pero tampoco nunca fallan en anunciar los desastres, que nunca se producen”, declaró Luis Abinader.

“Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”

De inmediato, Leonel Fernández, a través de sus redes sociales, respondió a estas expresiones del jefe de Estado, citando la conocida frase: “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”.

“Ante los ataques y descalificaciones, cobra mayor vigencia que nunca la expresión popular: “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”, escribió el expresidente de la República.

Fernández señaló que, ante el evidente crecimiento de una opción que propone y conecta con el sentimiento del pueblo, “el poder reacciona con pasmosa arrogancia”.

“Pero, los dominicanos saben que la realidad de sus bolsillos no se resuelve ni con arrogancia ni con búsquedas en Google, sino con políticas públicas que garanticen bienestar, estabilidad y oportunidades para todos”, agregó el líder opositor.