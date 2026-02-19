Obispo Manuel Ruiz: "Construyamos un país sin violencia; oremos mucho todos los días"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El obispo de la Diócesis Stella Maris, Manuel Antonio Ruiz, exhortó a la familia dominicana para que realicen de corazón una transformación interior y a la construcción de una sociedad más pacífica, en esta cuaresma y siempre, dejando a un lado la violencia y apelando a la convivencia, a practicar la paz en todos los dominicanos.

Su llamado lo hizo ante cientos de fieles católicos que asistieron a la homilía que se llevó a cabo en la Plaza Megacentro, en este municipio, con motivo del Miércoles de Ceniza, celebración que marca el inicio del tiempo litúrgico de la Cuaresma.

Durante la celebración se llevó a cabo la imposición de la ceniza, símbolo de la fragilidad humana y del compromiso de renovación espiritual. Con este acto, la Iglesia local dejó formalmente inaugurado en Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra, el camino cuaresmal, invitando a los fieles a la oración, la reconciliación y el fortalecimiento de los valores que contribuyen al bien común.

El monseñor Manuel Antonio Ruiz estuvo acompañado por el vicario general Alejandro Valera, el vicario del clero Ricardo de la Rosa, el párroco Jocelyn Antoine y otros miembros del clero diocesano.

Durante su homilía, el obispo pidió a los presentes a vivir la Cuaresma como un proceso de sanación profunda y no como un simple rito externo.

"Vivan esta verdadera conversión, eso no implica cambiar de religión, sino transformar la vida interior y el corazón. Es “una cuarentena espiritual” para explicar que los 40 días previos a la Pascua constituyen un tiempo de silencio, disciplina y reflexión necesarios para renovar el espíritu.

Comentó que los fieles deben practicar la coherencia en las prácticas cuaresmales y vivir el ayuno, la oración y la limosna con sinceridad y discreción, evitando convertir los sacrificios personales en actos de exhibición en redes sociales. "El testimonio auténtico de fe debe reflejarse en la vida cotidiana", insistió.

Ante la realidad de violencia que afecta a diversas comunidades, el mensaje pastoral incluyó un llamado directo al compromiso social. Monseñor Manuel Ruiz recalcó que la transformación de la sociedad comienza con el cambio del corazón y con acciones concretas que promuevan la paz, la convivencia y el respeto mutuo.