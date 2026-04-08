Obispo de Santiago reclama ejercer periodismo con ética

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Andrés Amauri Rosario Henríquez, aseguró ayer que en tiempos donde la mentira y la manipulación pueden ganar terreno, los periodistas están llamados a ser custodias de la verdad, promotores de la justicia y artesanos de la esperanza.

“Cada noticia puede construir o destruir, levantar o derribar, puede acercar o dividir. Por eso, ejerzan su vocación con responsabilidad, ética, amor”, expresó en una misa de Acción de Gracias en la Catedral Santiago Apóstol, por el Día del Periodista, convocada por la directiva del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago.

Dijo que la función del periodista no es solo transmitir noticias sino ofrecer un servicio a la sociedad, una construcción de ciudadanos y defensa de la verdad.

Por su lado, el secretario general del CDP, Carlos Arroyo, dijo que el periodismo está viviendo una situación triste y peligrosa, por el uso del micrófono y la pluma como armas de destrucción personal.

Dijo que en el país la difamación se ha disfrazado como opinión libre. Arroyo sostuvo que el derecho a informar no otorga el derecho a destruir honras. “Cuando un medio o comunicador utiliza una plataforma para el chantaje y ataques personales no hace periodismo, está cometiendo un delito ético que ensucia a toda la clase”, afirmó.

Respalda llamados

Tras oficiar la misa, monseñor Rosario Henríquez expresó su respaldo a la convocatoria del presidente Luis Abinader a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global y exhortó a los diversos sectores a que ese llamado de consenso pase de la teoría a los hechos.

Dijo que también apoya el anuncio del reforzamiento de la vigilancia en la fron tera para garantizar la seguridad tras la llegada del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas en Haití.

Manifestó que la guerra entre Irán y Estados Unidos debe ser enfrentada como nación, involucrando todos los sectores y pasando de las reuniones, estrategias, planificaciones y orientaciones a materializaciones, cuidando el país y a los sectores más vulnerables.

Además llamó a estar en alerta por la crisis internacional que podría generar una estampida de ciudadanos haitianos hacia el país. Ve positivo el reforzamiento de la frontera dispuesto por el Gobierno dominicano y con un llamado a las fuerzas de intervención en el vecino país a respetar el derecho de los ciudadanos.