Obispo Santiago llama a la prudencia

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santiago, llamó a la ciudadanía a actuar con prudencia durante el asueto de la Semana Santa 2026, tomando en consideración que es un tiempo de reflexión, de reencuentro con Dios y con la familia.

El prelado pidió por aquellos hombres y mujeres que conducen vehículos de motor por las vías públicas, especialmente por los que viajan en motocicletas, para que no lo hagan sin juicio y sin ley.

Monseñor Rodríguez dijo que no desea que el país siga siendo líder en la región en muertes por accidentes de tránsito.

“Ojalá que aquellos que tienen un volante y van en una motocicleta reflexionen y piensen en la familia y en la vida cuando anden en las calles”, afirmó el también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano.