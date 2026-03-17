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Semana Santa

Obispo Santiago llama a la prudencia

Monseñor Rodríguez dijo que no desea que el país siga siendo líder en la región en muertes por accidentes de tránsito.

Monseñor Hector Rafael Rodríguez

Monseñor Hector Rafael Rodríguez

José Alfredo Espinal
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José Alfredo Espinal

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Santiago.- Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santiago, llamó a la ciudadanía a actuar con prudencia durante el asueto de la Semana Santa 2026, tomando en consideración que es un tiempo de reflexión, de reencuentro con Dios y con la familia.

El prelado pidió por aquellos hombres y mujeres que conducen vehículos de motor por las vías públicas, especialmente por los que viajan en motocicletas, para que no lo hagan sin juicio y sin ley.

Monseñor Rodríguez dijo que no desea que el país siga siendo líder en la región en muertes por accidentes de tránsito.

“Ojalá que aquellos que tienen un volante y van en una motocicleta reflexionen y piensen en la familia y en la vida cuando anden en las calles”, afirmó el también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

Sobre el autor
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
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