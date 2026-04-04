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Alarma

Niños de hasta con 11 años entre los 145 intoxicados por alcohol en Semana Santa

Edades comprendidas entre los 11 y 17 años

Bebidas alcohólicas

Bebidas alcohólicasFoto de archivo

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó en su más reciente informe, correspondiente a este Sábado Santo, que 145 personas han sido atendidas por intoxicación alcohólica, entre ellas tres menores de edad, con edades comprendidas entre los 11 y 17 años.

La entidad también informó que 86 personas han recibido asistencia por intoxicación alimentaria durante el asueto.

Sobre el operativo

El COE recordó que el operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026” inició el jueves 2 de abril, por disposición del presidente Luis Abinader.

Este despliegue contempla un dispositivo de prevención y seguridad vial que se mantiene activo desde las 2:00 de la tarde de ese día y se extenderá hasta el domingo 5 de abril a las 6:00 de la tarde, cuando concluye el operativo.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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