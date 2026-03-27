Omar Fernández ya es un hombre casado

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, contrajo matrimonio esta noche con Alexia Rubio, en una ceremonia íntima celebrada en la capital. El enlace reunió a familiares, amigos cercanos y figuras destacadas del ámbito político y social, quienes acompañaron a la pareja en este momento especial.

El evento se desarrolló en un ambiente de discreción y elegancia, reflejando el estilo sobrio que caracteriza al joven legislador.

Aunque se trató de una celebración privada, la noticia ha generado gran interés en la opinión pública, dado el perfil de Fernández como uno de los políticos más visibles de la nueva generación.