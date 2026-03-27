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De manera oficial 

Omar Fernández ya es un hombre casado

Aunque se trató de una celebración privada, la noticia ha generado gran interés en la opinión pública

Omar se casa con Alexia Rubio

Omar se casa con Alexia Rubio

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, contrajo matrimonio esta noche con Alexia Rubio, en una ceremonia íntima celebrada en la capital. El enlace reunió a familiares, amigos cercanos y figuras destacadas del ámbito político y social, quienes acompañaron a la pareja en este momento especial.

El evento se desarrolló en un ambiente de discreción y elegancia, reflejando el estilo sobrio que caracteriza al joven legislador. 

Aunque se trató de una celebración privada, la noticia ha generado gran interés en la opinión pública, dado el perfil de Fernández como uno de los políticos más visibles de la nueva generación.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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