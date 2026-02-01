OPDM: La educación emocional es clave para combatir la violencia de género en RD

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

HERMANAS MIRABAL.- La Oficina Provincial Para el Desarrollo de la Mujer (OPDM), aseguró en el día de hoy, que no solo las medidas correctivas son importantes para contrarrestar lo que considera un cáncer social, como es el tema de la violencia de género, sino que hay otros elementos que deben de estudiarse, a fin de disminuir dichas acciones que tanto luto y dolor han dejado a la sociedad dominicana.

De acuerdo a la entidad, en el seno de la sociedad hace falta que además de las medidas correctivas dispuesta dentro de las leyes dominicanas, se hace necesario que dentro del Estado se establezcan estrategias para la educación emocional tanto de hombres como de mujeres.

En ese sentido, la OPDM y mediante un documento enviado a este medio, llamó a los diferentes sectores nacionales a tomar conciencia con relación al tema de la violencia, para que esta no solo disminuya en el país, sino que se pueda erradicar para con ello evitar tanto luto y dolor en el seno de la sociedad dominicana.

“No solo son necesarios las medidas correctivas, es más, deben ser más enérgicas en sus aplicaciones, pero hacen falta otros ingredientes, como es el de la educación emocional; nuestra sociedad necesita con urgencia tomar este camino, para que desde las escuelas y los diferentes grupos organizados se lleven a cabo estrategias formativas y con ellas, los jóvenes y adultos puedan formar sus emociones para que seamos como sociedad más inteligente, más tolerantes y para que aceptemos realidades que muchas veces no estamos en la disposición de aceptar”, dice el organismo de la provincia Hermanas Mirabal.

Lamenta la OPDM, que desde hace varios años, en el país se han estado produciendo defunciones de mujeres y hombres que han dejado en la orfandad a miles de niño y adolescentes que más luego se insertan a la sociedad con grandes vacíos emocionales, los cuales en su gran mayoría no han sido tratados por profesionales de la conducta humana, lo que tiende a llevar a los mismos a que en un futuro se conviertan en portadores de más violencia de genero.

“Hace falta que se definan estrategias, pero estrategias no para un día o un periodo, sino a largo plazo, y que estas se conviertan en el himno de las comunidades a través de sus diversas estructuras sociales, debemos unirnos y parar esto, debemos trabajar de las manos con aquellas entidades que tienen el tema de la violencia de género como uno de sus principales temarios dentro de sus mesas de discusión”, dice la entidad.