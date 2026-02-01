El SNS firma convenio con CDEI para formar a 80 directores hospitalarios en gestión de salud

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. – El titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, durante su visita a España, desarrolló una agenda de trabajo que incluyó la firma de un anexo de convenio para dar continuidad a la formación en alta gerencia en salud de todos los directores de hospitales de la Red Pública, un encuentro protocolar con la Misión Diplomática de la República Dominicana ante el Reino de España y la participación en la XXVI edición del Premio Iberoamericano de la Calidad 2025, donde el Hospital Hugo Mendoza recibió el máximo galardón.

El anexo de acuerdo corresponde al Diploma Universitario en Gestión de la Información y Estadística, en el marco del convenio firmado entre ambas instituciones en septiembre de 2025, a través del cual se desarrolla el Programa de Maestría en Gestión Hospitalaria y Servicios de Salud (MGHSS), fue firmado por el doctor Landrón y la directora general del CDEI Business School, Vanessa Pereira Durán.

El director del SNS destacó que estas acciones reafirman el compromiso institucional y del país de que los gestores de la red hospitalaria estén entrenados en alta gerencia en salud para asegurar una gestión moderna, humana, eficiente y basada en evidencias como pilares para avanzar hacia un sistema de salud más equitativo, resiliente y centrado en las personas.

Precisó que, hasta el momento, se están formando en alta gerencia en salud 35 directores de hospitales y a partir del próximo mes, se integrarán 45 más con lo sumarán más de 80, por lo que se continuará hasta garantizar que todos los gestores de la red hospitalaria cuenten con esta formación.

El Diploma Universitario en Gestión de la Información y Estadística, desarrollado en colaboración académica con la Universidad Católica de Murcia (UCAM), tiene como propósito fortalecer las competencias técnicas y analíticas del personal responsable de la producción, gestión, análisis y uso de la información en los establecimientos de salud, contribuyendo a una toma de decisiones más oportuna y basada en evidencia.

En esta primera cohorte se estarán beneficiando 42 participantes, pertenecientes al personal del sector salud que gestiona los sistemas de información, registros estadísticos, indicadores sanitarios y reportes institucionales, quienes desempeñan un rol clave en el monitoreo, la planificación y la evaluación del desempeño de los servicios de salud; la capacitación iniciará formalmente entre los meses de febrero y marzo.

Dentro de las acciones a implementar, en el marco de la alianza estratégica entre ambas entidades, se contempla la formalización de convenios de cooperación en materia de asistencia técnica, movilidad estudiantil y capacitaciones con hospitales referentes, como el Hospital Universitario La Paz, que cuenta con un edificio de Traumatología y Cirugía Ortopédica y es un centro de referencia nacional en España.

Asimismo, otros centros sanitarios, como el Hospital Universitario San Francisco de Asís, cuya experiencia en la atención materno-infantil servirá para generar resultados replicables en la mejora de la calidad de los servicios de salud en República Dominicana.

También se conversó sobre la continuidad del 1er. Congreso Internacional de Gestores de Salud: Gestión Hospitalaria y Servicios de Salud de la Red Pública 2026, que tiene como propósito consolidar un espacio de intercambio técnico, académico y de buenas prácticas en torno a los desafíos actuales de la gestión hospitalaria, la innovación en los servicios de salud y el liderazgo institucional.

Pereira Durán valoró de manera muy positiva estas líneas de acción y el compromiso de continuidad de las alianzas estratégicas entre ambas instituciones. Resaltó que, como parte de la misión del CDEI, está orientada a cultivar una cultura de liderazgo humano y al desarrollo de capacidades que aporten al bien común y al fortalecimiento institucional, lo cual encuentra plena sintonía con los objetivos planteados por el SNS para el desarrollo de la salud pública en el país.

De igual forma, el doctor Landrón resaltó al CDEI como uno de los socios académicos estratégicos del SNS, reafirmando el compromiso institucional de asumir, con responsabilidad y visión de largo plazo, las nuevas líneas de acción e intereses compartidos que se estarán impulsando de manera conjunta.

Visita a la Embajada Dominicana en España

Durante su estancia en España, el doctor Landrón realizó también una visita protocolar a la Misión Diplomática de la República Dominicana ante el Reino de España, acompañado por una delegación del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en representación de su directora, la Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst.

La delegación fue recibida por el señor Tony Raful Tejada, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, en un encuentro orientado a reafirmar el compromiso institucional con la cooperación internacional y el fortalecimiento del sistema público de salud.

Durante el encuentro, el doctor Landrón destacó el valor estratégico de este espacio, señalando que, como nuevo director ejecutivo del SNS, le honra participar en un escenario donde, gracias a la labor de la misión diplomática, se han gestado iniciativas de alto impacto para el sistema nacional de salud. En ese sentido, subrayó la importancia de continuar apostando por la formación de excelencia y por una gestión moderna, eficiente y basada en el conocimiento.

Otro de los propósitos de la visita estuvo vinculado a la participación del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en la ceremonia del Premio Iberoamericano de la Calidad, en la que dicho centro, perteneciente a la Red Pública de Salud, fue reconocido con el máximo galardón en la categoría Trayectoria Excelente, otorgado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ).

Este reconocimiento convierte al hospital en la primera institución, pública o privada, de la República Dominicana en alcanzar esta distinción, como resultado de su desempeño institucional y su compromiso sostenido con la calidad y la excelencia en la gestión de los servicios de salud.

De su lado, el embajador Tony Raful valoró de manera positiva este tipo de alianzas y logros, destacando la importancia de visibilizar estas acciones, las cuales fortalecen la proyección internacional del país y refuerzan el compromiso de la República Dominicana con la mejora continua y el avance de su sistema de salud.

En ese sentido, el director del Servicio Nacional de Salud reiteró su compromiso y disposición de colaboración con la Misión Diplomática, con el objetivo de continuar promoviendo el intercambio de buenas prácticas en materia de salud, que contribuyan al fortalecimiento del sistema sanitario nacional y al bienestar de la población dominicana.

Finalmente, valoró de manera especial el acompañamiento ofrecido por la Embajada para visibilizar y enaltecer las fortalezas, avances y logros del sistema de salud de la República Dominicana, reafirmando el interés común de seguir trabajando de manera articulada en beneficio del país.