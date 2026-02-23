Operativo de supervisión refuerza control y humanización en centro penitenciario La Victoria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con un mensaje claro de orden y respeto a la dignidad humana, autoridades policiales realizaron una jornada de supervisión integral en el recinto penitenciario La Victoria, donde evaluaron los mecanismos de control interno y las condiciones de los privados de libertad, en el marco del nuevo modelo penitenciario.

El coronel de la Policía, Wilking Reynoso Valdez, comandante del Departamento de la Penitenciaria de La Victoria, sostuvo a su llegada una reunión estratégica con el personal de seguridad policial y representantes de las distintas instituciones que operan en el centro.

Durante el encuentro realizado por instrucciones del director general de la uniformada, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, enfatizó la correcta aplicación de la autoridad, dejando establecido que el rol fundamental del personal es custodiar y, al mismo tiempo, proteger los derechos fundamentales de cada interno, sin incurrir en atropellos.

Posteriormente, se efectuó un recorrido por todas las áreas del recinto con el objetivo de identificar zonas de riesgo y vulnerabilidad.

Las autoridades aseguraron que las debilidades detectadas serán corregidas de manera inmediata para fortalecer la seguridad y las condiciones de reclusión.

Como parte del operativo, se realizó un levantamiento exhaustivo de la población penitenciaria. Con listado en mano, se verificó uno por uno a los reclusos, validando el conteo actualizado.

Durante este proceso, los funcionarios conversaron con numerosos internos para conocer de primera mano sus precariedades y necesidades.

En ese contexto, se impulsó una línea de trabajo orientada a la humanización del sistema, motivando a los privados de libertad a integrarse a los cursos técnicos y profesionales impartidos en las escuelas básicas, vocacionales y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Reynoso Valdez, subrayó que la formación es clave para la rehabilitación y facilitar la futura reinserción social de quienes cumplen condena.

En materia alimentaria, se instruyó al área de cocina a garantizar alimentos de la mejor calidad y a optimizar los tiempos de servicio, recordando que la buena alimentación es un derecho que incide directamente en la salud de los internos.

Durante la inspección también se detectaron fallas en el suministro de agua potable. Tras las indagatorias, se determinó que la avería se originó en la localidad de Mata Mamón. De inmediato se estableció contacto con la CAASD, que procedió a corregir la problemática y restablecer el servicio del preciado líquido.

En el área de salud, las autoridades dialogaron con el personal médico y dejaron claramente estipulado que todo interno debe recibir un trato afable, digno y profesional.

La jornada concluyó con el compromiso de mantener una supervisión permanente que combine firmeza en el control con respeto irrestricto a los derechos humanos, pilares esenciales del nuevo modelo penitenciario.