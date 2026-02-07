Osiris De León: "El Parque Nacional Jaragua no es un patrimonio familiar"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

"El Narque Nacional Jaragua es un patrimonio ecológico nacional, y no un patrimonio económico familiar", aseguró este sábado el geólogo Osiris De León, luego de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenara excluir más de 12 millones de metros cuadrados de esa área, ubicados en la provincia Pedernales, para ser entregados a herederos de la familia Gadala María.

El reconocido experto, miembro desde 1997 de la Academia de Ciencias, y que también fue consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente (1987-1997). recordó que cuando en 1982 la Alcoa Exploration Company se retiró voluntariamente de la República Dominicana, y entregó al Estado dominicano sus instalaciones y sus derechos mineros sobre las bauxitas y piedras calizas de Cabo Rojo, Las Mercedes y El Aceitillar, el Gobierno, por sugerencia del ingeniero Ramón Alburquerque, sometió al Congreso Nacional la propuesta de convertir esa zona en 2 parques nacionales.

"En la costa el Parque Nacional Jaragua (bosque seco, con cactáceas), y en la sierra el Parque Nacional Sierra de Bahoruco (bosque nublado, con pináceas), los que desde 1983 pertenecen al SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas)".

Aseveró que, para modificar los límites de cualquier parque nacional perteneciente al SINAP, es obligatorio que el Congreso Nacional conozca, en ambas Cámaras y en vistas públicas, la propuesta de modificación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04), "siempre que el país considere que hay razones de fuerza mayor y de comprobado interés nacional que pueda beneficiar a todo el país, tanto en el presente como en el futuro".

Un tribunal contencioso-administrativo no puede dictaminar la modificación y reducción en 12 millones de metros cuadrados de un parque nacional del SINAP, sin que el Congreso Nacional haya conocido y aprobado modificación a la Ley 202-04 para excluir áreas contenidas dentro de los límites de ese determinado parque nacional, y sin que el Poder Ejecutivo haya promulgado la nueva Ley que modifica la Ley sectorial de Áreas Protegidas 202-04, alertó De León.

Dijo que modificar leyes es potestad exclusiva del Congreso Nacional, conforme al artículo 93 de la Constitución de la República Dominicana.

En ese orden, recordó que interés ambiental nacional siempre ha de estar por encima de cualquier interés económico familiar, y es el país, quien debe decidir, cuándo, porqué, y cómo, modificar sus áreas protegidas, pero siempre en base a estudios científicos sobre flora, fauna, suelos, y aguas, respetando nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, así como respetando los convenios internacionales que el país ha firmado en procura de proteger nuestros recursos naturales sensibles y frágiles, los que incluyen los recursos naturales costeros-marinos.

La posición del ingeniero coincide con lo expresado por varios ambientalistas respecto a esa área protegida, quienes se manifestaron en desacuerdo por la decisión del TSA.

Sobre el Parque Nacional Jaragua

El Parque Jaragua representa de manera única e incomparable la naturaleza prístina de las Antillas, particularmente de los ecosistemas áridos y costero-marinos. Contiene numerosos ecosistemas, desde distintos tipos de bosques naturales hasta playas, costas rocosas, humedales, pastos marinos y arrecifes de coral.

Es una muestra singular de ecosistemas pertenecientes a importantes provincias biogeográficas de La Española y las Antillas, que han servido como centros de especiación para el resto del Caribe. Esto hace que su flora y su fauna sean únicas, encontrándose altos niveles de endemismo (o sea, especies que solo existen ahí).

El Parque representa la única porción bajo protección de zonas bajas, costeras y marinas de la "Paleoisla del Sur", una de las dos islas que que se unieron para conformar la actual isla de La Española. Debido a que estas paleoislas actuaron como centros de colonización y especiación independientes, en Jaragua convergen diversas especies cercanamente emparentadas, pero distintas, como: las iguanas de Ricord y Rinoceronte y las jicoteas Trachemys stejnegeri vicina y Trachemys decorata, entre muchas otras.