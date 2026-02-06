Lo que está pasando con el Parque Nacional Jaragua explicado para que lo entiendas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha encendido las alarmas en torno al Parque Nacional Jaragua, una de las áreas protegidas más importantes de la República Dominicana.

La decisión judicial ordena excluir más de 12 millones de metros cuadrados del parque, ubicados en la provincia Pedernales, para ser entregados a herederos de la familia Gadala María, lo que ha provocado el rechazo de las autoridades ambientales y sectores ambientalistas.

¿Qué decidió el TSA?

El 20 de noviembre de 2025, la Quinta Sala del TSA dictó una sentencia que dispone aplicar la Ley 266-04, relacionada con el desarrollo turístico del suroeste del país, en terrenos que actualmente forman parte del Parque Nacional Jaragua.

En la práctica, la sentencia permitiría que una porción del parque deje de ser área protegida, abriendo la puerta a posibles desarrollos turísticos en la zona.

¿Por qué genera preocupación?

El Parque Nacional Jaragua tiene la máxima categoría de protección ambiental en el país. Esto significa que sus límites no pueden ser modificados sin un proceso legal especial, que incluye la intervención del Congreso Nacional.

Especialistas y autoridades ambientales advierten que la sentencia choca con la Constitución y con la Ley 64-00, que protege las áreas naturales del país.

¿Qué dice el Ministerio de Medio Ambiente?

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazó la decisión del TSA y anunció que recurrirá la sentencia por las vías legales correspondientes, al considerar que esta vulnera el marco jurídico ambiental.

La institución sostiene que ninguna ley de desarrollo turístico puede estar por encima de las leyes que protegen las áreas protegidas, ni permitir la reducción de un parque nacional por vía judicial.

¿A quién beneficiaría la decisión?

De acuerdo con los cuestionamientos, la exclusión de los terrenos beneficiaría a un consorcio privado, que busca aplicar la Ley 266-04 para desarrollar proyectos turísticos en la zona.

Los ambientalistas advierten que permitir este precedente podría abrir la puerta a futuras reducciones de otras áreas protegidas del país.

¿Por qué el Parque Nacional Jaragua es tan importante?

El Parque Nacional Jaragua es la mayor área protegida marino-terrestre de la República Dominicana, con una extensión aproximada de 1,543 kilómetros cuadrados.

Incluye las islas Beata y Alto Velo, así como varios cayos, y protege ecosistemas únicos, especies endémicas y zonas clave para la biodiversidad del país. Fue creado en 1983 y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas desde el año 2000.

¿Qué sigue ahora?

Tras la sentencia, el caso entra en una nueva etapa legal, en la que el Estado buscará revertir la decisión del TSA.

Mientras tanto, el futuro de una parte del Parque Nacional Jaragua permanece en disputa, en un proceso que podría sentar un precedente importante sobre la protección ambiental en la República Dominicana.