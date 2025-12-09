Pacto academia y Museo Memorial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Museo Memorial de la Resistencia Dominicano (MMRD) informó que inició intercambios culturales con la Universidad D’Orleans, en Francia, donde la directora de la entidad, Luisa De Peña Díaz, firmó un acuerdo con el rector de esa academia, Éric Blond.

Una nota dice que esto como parte de los esfuerzos que realiza por continuar la expansión de la preservación de la memoria.

Señala que el convenio busca fortalecer los proyectos culturales en el ámbito de investigación y ampliar las perspectivas de acción del Museo Memorial, con enfoque en la preservación de la memoria histórica.

Durante la visita al centro de estudios, De Peña Díaz también dictó la conferencia “El revisionismo y el negacionismo en la República Dominicana: la experiencia del Museo de la Resistencia, con la presencia del embajador dominicano en Francia, David Puig.

Impartió además clases magistrales a estudiantes de maestría y de grado, y sostuvo varias reuniones de trabajo en la nación europea.