Difamación
Ángel Martínez, declarado en rebeldía tras no presentarse a audiencia en Mao
El expediente indica que las acusaciones giran en torno a afirmaciones atribuidas a Martínez, en las que vincula a Almonte con el uso de recursos de origen ilícito.
Santiago.– El Juzgado de Atención Permanente del municipio Mao, provincia Valverde, declaró en rebeldía al comunicador digital Ángel Martínez, tras no acudir a la audiencia en la que se conocería una solicitud de medidas de coerción en su contra.
Ante la inasistencia del imputado, el tribunal ordenó su arresto y dictó impedimento de salida del país, medidas que permanecerán vigentes hasta tanto el acusado se presente y responda al proceso judicial en su contra.
Martínez es señalado en una querella interpuesta por el empresario Arismendy Almonte, quien lo acusa de presuntos delitos de difamación, injuria y extorsión. De acuerdo con la denuncia, el creador de contenido habría emitido declaraciones públicas que, según el querellante, afectan su imagen y credibilidad.
El expediente indica que las acusaciones giran en torno a afirmaciones atribuidas a Martínez, en las que vincula a Almonte con el uso de recursos de origen ilícito para el desarrollo de un proyecto agrícola relacionado con el cultivo de uvas.
Hasta el momento, no se han dado a conocer versiones oficiales que expliquen los motivos de la incomparecencia del imputado a la audiencia.
El País
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Loyda Peña