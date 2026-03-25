Ángel Martínez, declarado en rebeldía tras no presentarse a audiencia en Mao

Publicado por Nathaly Tavárez Creado: Actualizado:

Santiago.– El Juzgado de Atención Permanente del municipio Mao, provincia Valverde, declaró en rebeldía al comunicador digital Ángel Martínez, tras no acudir a la audiencia en la que se conocería una solicitud de medidas de coerción en su contra.

Ante la inasistencia del imputado, el tribunal ordenó su arresto y dictó impedimento de salida del país, medidas que permanecerán vigentes hasta tanto el acusado se presente y responda al proceso judicial en su contra.

Martínez es señalado en una querella interpuesta por el empresario Arismendy Almonte, quien lo acusa de presuntos delitos de difamación, injuria y extorsión. De acuerdo con la denuncia, el creador de contenido habría emitido declaraciones públicas que, según el querellante, afectan su imagen y credibilidad.

El expediente indica que las acusaciones giran en torno a afirmaciones atribuidas a Martínez, en las que vincula a Almonte con el uso de recursos de origen ilícito para el desarrollo de un proyecto agrícola relacionado con el cultivo de uvas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer versiones oficiales que expliquen los motivos de la incomparecencia del imputado a la audiencia.