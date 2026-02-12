País Posible inicia ciclo de conferencias para fortalecer el liderazgo femenino

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El partido País Posible inició este martes un ciclo de conferencias dirigido a mujeres, con el objetivo de fomentar el reconocimiento y manejo adecuado de las emociones como herramienta clave para el crecimiento personal y la construcción de liderazgo.

La iniciativa es organizada por la Secretaría Nacional de Asuntos de la Mujer del Partido País Posible, liderada por Maxy Manzueta, como parte del compromiso de la organización política con la formación integral y el empoderamiento femenino.

La primera conferencia titulada “ Voces que Inspiran; Emociones, Política y Liderazgo Femenino” impartida por la destacada couch y conferencista Mónica Jurado, quien abordó la importancia de identificar las emociones, gestionarlas de manera positiva y convertirlas en fortalezas para el desarrollo personal y profesional.

Durante la actividad, Maxy Manzueta destacó el respaldo firme del partido a este tipo de iniciativas formativas.

“En País Posible creemos en la capacidad transformadora de la mujer. Este ciclo de conferencias es una muestra del compromiso que tenemos con su crecimiento personal, profesional y político”, expresó.

Asimismo, Manzueta resaltó el apoyo del presidente y líder de la organización, Milton Morrison.

“Nuestro máximo líder, Milton Morrison, ha sido un impulsor constante del fortalecimiento del liderazgo femenino dentro y fuera del partido. Gracias a su visión, hoy seguimos creando espacios que promueven la preparación y la participación activa de las mujeres en la sociedad”, afirmó.

Con este ciclo de encuentros formativos, País Posible reafirma su interés en promover espacios de capacitación que impulsen el liderazgo de las mujeres y fortalezcan su participación activa en los distintos ámbitos sociales y políticos del país.