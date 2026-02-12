EU agiliza “ plan” industria petrolera de Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

CARACAS.- EFE

Venezuela y Estados Unidos anunciaron ayer una asociación energética a largo plazo, acordada por la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía EEUU, Chris Wright, durante una histórica visita de un funcionario de alto rango de la Casa Blanca a Caracas.

En el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo venezolano que Nicolás Maduro ocupó durante más de doce años antes de ser capturado por EE.UU. el pasado enero, Rodríguez recibió a Wright y a su equipo para luego celebrar una reunión privada.

Posteriormente, y con las banderas de los dos países a sus espaldas, anunciaron a la prensa la asociación bilateral y apostaron por la superación de las diferencias entre Caracas y Washington, cuyos vínculos diplomáticos estuvieron rotos desde 2019, durante el entonces segundo mandato de Maduro y el primero del actual presidente estadounidense, Donald Trump. Rodríguez, quien fungía como vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Maduro, informó del “establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética” que “sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria".

La líder chavista, quien no detalló el plazo acordado, espera que la relación y la agenda avancen “sin dificultades y sin contratiempos". Durante la reunión, afirmó que también discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, y señaló que la delegación que acompaña a Wright se ha reunido con un equipo venezolano, con el fin de “avanzar lo más rápido posible".

Rodríguez, quien se mantuvo unos minutos en el sitio y respondió a algunas preguntas puntuales de periodistas, indicó que el Gobierno que encabeza ya tiene “los proyectos definidos” en el tema eléctrico, lo que prevé se concrete “muy pronto". Venezuela y EE.UU., recordó, han tenido una relación energética durante un siglo y medio, aunque con “altos y bajos” en sus relaciones políticas, y dijo estar segura de que superarán sus diferencias a través de la diplomacia. Wright dijo que el Gobierno de Donald Trump aboga por “liberar” a los ciudadanos y a la economía de Venezuela.

Aseguró que la Casa Blanca ha trabajado siete días a la semana para emitir licencias que permitan a las empresas invertir en Venezuela.