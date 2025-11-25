Paliza: en el pasado, los que debieron evitar la impunidad la infiltraron

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó este lunes que los casos recientes relacionados con el narcotráfico no deben interpretarse como un deterioro institucional, sino como evidencia de que en la República Dominicana “la ley finalmente actúa sin pedir permiso, sin mirar colores y sin detenerse ante ningún poder”.

Paliza reconoció la indignación ciudadana y expresó que él mismo comparte ese sentimiento “como dominicano, como servidor público y como presidente de un partido político”. Señaló que lo ocurrido “no solo molesta, sino que duele”, y que entiende a quienes hoy vuelven a preguntarse si todos los políticos son iguales. Sin embargo, afirmó de manera categórica que “no, no todos somos iguales.”

El funcionario destacó que si hoy la población conoce nombres, expedientes avanzados, procesos activos y múltiples extradiciones, es precisamente porque el país ha cambiado. Explicó que esta transformación es resultado del trabajo de un Ministerio Público realmente independiente, instituciones fortalecidas y un presidente Luis Abinader que ha decidido no intervenir en la justicia. “Esa firmeza es lo que permite que la ley actúe. Sin importar quién seas, a qué partido pertenezcas o si eres o no poderoso”, aseguró.

Paliza advirtió la posibilidad de que surjan más casos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado, a la vez que aclaró que esto no significa que el país esté peor, sino porque “en nuestra República Dominicana, la impunidad dejó de ser una opción.”

Lamentó que en el pasado, quienes debieron impedir la infiltración del bajo mundo en las estructuras sociales del país, no cumplieron con su responsabilidad.

*Medidas internas: más filtros, más rigor y cero tolerancia*

En cuando al partido, Paliza anunció que la organización ha suspendido y expulsado de manera categórica a todas las personas vinculadas formalmente a investigaciones por actividades ilícitas, quienes deberán responder ante la justicia. Además, informó que se realizarán auditorías internas reforzadas para todo el padrón del partido; se revisarán expedientes completos de dirigentes y militantes; y se propondrá al Congreso Nacional la modificación de la Ley 155-17, para convertir a los partidos políticos en sujetos obligados dentro del sistema antilavado.

Asimismo, en un mensaje contundente, Paliza llamó a quienes estén involucrados en actividades ilícitas —sean del PRM o de cualquier otro partido— a entregarse voluntariamente antes de que la justicia los alcance. “Tarde o temprano, caerán. Y que quede claro: ningún partido, ningún líder y ninguna estructura podrá protegerlos”, aseveró.

El dirigente exhortó a todas las organizaciones políticas a actuar con seriedad y no encubrir casos dentro de sus filas. Recordó que la lucha contra el crimen organizado “no es una disputa política, es una defensa moral” que involucra a toda la nación.

*Sobre el narcotráfico en República Dominicana*

Desde el año 2020 la República Dominicana ha registrado avances históricos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En este período se han extraditado 355 personas vinculadas al narcotráfico, la cifra más alta jamás registrada en el país; se han decomisado 226,814 kilogramos de drogas —más que los 159,440 kg incautados durante los 16 años previos combinados— y otros 67,373 kilogramos adicionales han sido ocupados gracias a operativos conjuntos con agencias como la DEA, INL y CARICOM.

Además, 187,221 personas han sido arrestadas por delitos asociados al narcotráfico y microtráfico. Estos resultados motivaron a que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) felicitara formalmente al presidente Luis Abinader por su firme respaldo a los esfuerzos contra el narcotráfico tanto en la República Dominicana como en la región del Caribe.