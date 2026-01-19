Caso Brianna Genao: ¿cuándo y por qué la Interpol emite alerta amarilla por una persona?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Casi tres semanas después de la desaparición de Brianna Genao en la comunidad Barrero, en Imbert, Puerto Plata, la Policía Internacional (Interpol, en inglés) emitió una alerta amarilla, con una foto y detalles principales sobre la identidad personal de la menor dominicana y cuyo caso ha conmovido al país.

El periódico Hoy explica con datos íntegros de la Interpol algunas preguntas relacionas a la alerta (o notificación).

¿Qué es una notificación amarilla?

Una notificación amarilla es una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida. Se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones (secuestros) o desapariciones inexplicadas.

La notificación amarilla también puede utilizarse para ayudar a descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse a sí misma.

Estas notificaciones son un valioso instrumento para las fuerzas del orden porque pueden aumentar las probabilidades de localizar a una persona desaparecida, especialmente si existe la posibilidad de que viaje de forma voluntaria o involuntaria al extranjero.

Interpol emitió 3.345 notificaciones amarillas, según dijo la entidad internacional.

¿Cómo se publica una notificación amarilla?

La policía de uno de nuestros países miembros solicita una notificación amarilla a través de su Oficina Central Nacional, aportando información sobre el caso. Seguidamente, la Secretaría General publica la notificación en nuestra base de datos, alertando a los servicios policiales de todos los países miembros.

¿Por qué es importante la notificación amarilla?

Da a los casos una alta visibilidad a nivel internacional.

Se pone en conocimiento de los funcionarios de fronteras la identidad de estas personas secuestradas/desaparecidas.

Los países pueden solicitar e intercambiar información esencial relativa a la investigación.

¿Puedo ver una notificación amarilla?

Si bien algunas de las notificaciones amarillas están restringidas al uso de las fuerzas del orden, muchas son públicas. Buscar notificaciones amarillas .

¿Cómo informo de la desaparición de una persona?

Si desea informar sobre la desaparición de una persona, póngase en contacto con la autoridad policial local que, si procede, se pondrá a su vez en contacto con la Oficina Central Nacional de Interpol.

Si dispone de información que pudiera ayudar a localizar o identificar a personas de la lista de desaparecidos de este sitio web, póngase en contacto a la mayor brevedad con la autoridad policial local y la Secretaría General de Interpol.