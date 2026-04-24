Parada en estación Concepción Bona del Metro no fue por una falla, dice la EMT

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que no hubo falla en la tarde de este viernes en el Metro de Santo Domingo.

"Hubo una parada de 10 minutos, específicamente en la estación Concepción Bona (en la Línea 2), para el desalojo de un tren que no llevaba pasajeros", indicó la EMT en un comunicado.

La entidad señaló que lo ocurrido es parte de una operación que está estipulada en los protocolos que rigen el sistema ferroviario.

En ese orden, indicó que el sistema está operando con normalidad.

La respuesta de la EMT llega luego de que algunos ciudadanos se mostraran preocupados por el tiempo que tenía el tren detenido.

Hace varios días, ciudadanos sufrieron las consecuencias de una falla en el Metro de Santo Domingo, que provocó que ambas líneas de ese medio de transporte masivo quedaran sin servicio.