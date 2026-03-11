Lo que parecía un rollo de alambre escondía un líquido presumiblemente cocaína

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

Un rollo de alambre de cobre lleno de un líquido presumiblemente cocaína fue confiscado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público durante labores de inspección en una compañía de envíos internacionales del Distrito Nacional.

Los equipos operativos, junto a unidades caninas, se trasladaron a la referida empresa, donde localizaron una caja en cuyo interior se ocupó una bobina enrollada de alambre que contenía, dentro de sus filamentos, un líquido de presuntas sustancias narcóticas.

“Por instrucciones del fiscal y atendiendo al protocolo de actuación, se procedió a realizar una prueba de campo al líquido extraído de los alambres, resultando positivo a cocaína”.

La caja habría sido enviada por una mujer con alegado domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, en el Distrito Nacional, y sería recibida por un individuo en Hill St., Waterbury, Connecticut, Estados Unidos.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación con el frustrado envío de la sustancia, mientras continúan intensificando sus operaciones de interdicción para descubrir y neutralizar estas nuevas modalidades del narcotráfico internacional.