Participación Ciudadana espera caso Senasa “ llegue hasta las últimas consecuencias “

La coordinadora general del movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, Leidy Blanco, manifestó que el organismo espera que se llegue hasta las últimas consecuencias con la judicialización del supuesto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), presuntamente bajo la gestión de Santiago Hazim.

Blanco puntualizó que, a diferencia de otros casos, lo que supuestamente ocurrió en Senasa es un abuso. En ese orden, llamó a las autoridades a tener "por fin, una sentencia fiscalizadora, porque estamos hablando de una corrupción burda".

La coordinadora habló previo al acto de Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde asistirá el presidente Luis Abinader y la periodista Edith Febles recibirá una distinción especial.

El pasado lunes, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra los encartados en el caso Senasa.

El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva para los señalados en una operación que ha acaparado gran atención de la ciudadanía, incluyendo al presidente Luis Abinader.

El exdirector de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, es sindicado como el principal implicado resalta la gravedad de la situación, ya que personas en posiciones de poder dentro de instituciones clave del gobierno están involucradas.

"Además, los cargos que se les imputan son muy graves, incluyendo prevaricación, cobro de sobornos, y lavado de activos, entre otros", dijo el órgano persecutor.