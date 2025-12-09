Aplazan conocimiento de solicitud de coerción a imputados en caso Senasa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el jueves 11 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, la medida de coerción a los 10 implicados en el presunto fraude en Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El magistrado Rigoberto Sena dispuso la medida para darle oportunidad a los abogados de los imputados que preparen los medios de defensa.

El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva para los señalados en una operación que ha acaparado gran atención de la ciudadanía, incluyendo al presidente Luis Abinader.

El exdirector de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, es sindicado como el principal implicado resalta la gravedad de la situación, ya que personas en posiciones de poder dentro de instituciones clave del gobierno están involucradas.

"Además, los cargos que se les imputan son muy graves, incluyendo prevaricación, cobro de sobornos, y lavado de activos, entre otros", dijo el órgano persecutor.