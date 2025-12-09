Ministerio Público somete 10 personas fraude $15,000 millones

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El Ministerio Público solicitó anoche 18 meses de prisión preventiva para los 10 imputados de la comisión de un supuesto fraude que por unos RD$15,000 millones habrían cometido en el Servicio Nacional de Salud (Senasa), un entramado que, según el organismo, fue encabezado por su entonces director Santiago Marcelo Hazim y otros funcionarios de la institución.

El expediente de solicitud de medida de coerción en el que el órgano de persecución pide además que el caso sea declarado complejo, fue depositado en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Los imputados son además de Hazim Albany, Germán Rafael Robles Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Rafael Luis Martínez Hazim y Heidi M. Pineda Perdomo.

Todos, excepto Martínez Hazim, quien se entregó voluntariamente, fueron arrestados durante 12 allanamientos realizados de manera simultánea el pasado sábado 6 de este mes.

“Es un caso de corrupción alarmante, donde estamos hablando de un déficit de de aproximadamente RD$15,000 millones que se cometió en el Senasa”, dijo el procurador fiscal Héctor García, quien hizo el depósito junto a otros representantes del MP.

Al grupo se le imputa, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, y lavado de activos.

Esquema de corrupción

Los detalles específicos de los contratos cuestionados en la “Operación Cobra” giran en torno a esquemas de fraude y sobornos relacionados con autorizaciones médicas y pagos a Suplidores, en el que se identificó un patrón de pagos “sospechosos” a la empresa Lufarka, propiedad de la imputada Ledesma Ubiera.

Según investigaciones el Consultor Legal del Senasa y hoy imputado Germán Robles Quiñones, habría sido el puente legal para facilitar pagos sospechosos a la distribuidora de medicamentos Lufarka, cuya propietaria y él eran socios comerciales en otra empresa llamada Skinmed Esthetic Clinic.

El fraude principal se centró en pagos acelerados a Lufarka, y un esquema de autorizaciones médicas fraudulentas gestionadas a través de un centro de llamadas (Call Center) paralelo.

Este Call Center habría sido creado por un exempleado del Senasa, y en el mismo participaban 40 personas incluidos empleados, médicos y proveedores de servicios.

Roque quiñones

Como representante de la cúpula legal y administrativa de Senasa que era, y teniendo el control de las autorizaciones y del procesamiento de pagos, a Roque Quiñones se le atribuye supuestamente darle apariencia de legalidad a los desembolsos fraudulentos que hacía a la empresa Lufarka de su socia

En cuanto al exgerente financiero Messina Cruz, se le atribuyen supuestas irregularidades millonarias en el flujo de fondos.

Speakler mateo

A este imputado se le identifica como supuesto ejecutivo del Grupo Siulrod SRL (operando en el país como Mycare), desde donde supuestamente se daban autorizaciones fraudulentas y contratos inflados, bajo el régimen subsidiado.

De Martínez Hazim el MP dice es el fundado del Centro de Telemedicina Mycare

HAZIM ALBANY

La imputación al exdirector del Senasa se centra en su gestión y las acciones que él mismo habría tomado lo interno de la institución y denunciado ante el MP en noviembre del 2024 sobre supuestas irregularidades.

Específicamente, Senasa había presentado denuncia formal por alegado fraude de RD$40 millones en autorizaciones médicas fraudulentas ocurridas entre enero del 2021 y septiembre del 2024.

También comisionó una auditoría externa cuyos resultados aún no han sido publicados. La Cámara de Cuentas ha confirmado su participación en el proceso que involucra a Senasa y otros organismos de la administración pública.

En la operación Cobra participaron 20 fiscales y más de 200 miembros Policía. El caso está en manos del director de Persecución Wilson Camacho y la titular de la Pepca Mirna Ortiz.