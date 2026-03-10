Duelo de Titanes: RD vs. Venezuela, un duelo que promete emociones en el Clásico Mundial

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Venezuela y República Dominicana, las dos potencias que han dominado el Grupo D con un registro impecable de 3-0 se enfrentan cara a cara este miércoles el enfrentamiento más electrizante de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Lo que está en juego

Más allá del orgullo latino, el resultado de este encuentro dictará el nivel de dificultad en el camino hacia las semifinales. El equipo que logre alzarse con la victoria se adjudicará el primer lugar del Grupo D, obteniendo un cruce en cuartos de final contra Corea del Sur.

Por el contrario, el perdedor deberá conformarse con la segunda plaza, lo que significaría un enfrentamiento de alto riesgo ante la temible selección de Japón, actual líder invicto del Grupo C y defensores del título mundial.

Duelo en la lomita

El dirigente venezolano Omar López ha encomendado la misión al experimentado zurdo de los Cascabeles de Arizona, Eduardo Rodríguez.

En su debut como mánager en el Clásico Mundial, la leyenda Albert Pujols ha designado al as Sandy Alcántara. regresa a la que ha sido su casa en Miami con una sed de redención tras un inicio de torneo pasado.

Factor emocional

Venezuela llega con el impulso anímico de un juego colectivo sólido, mientras que la República Dominicana, bajo la dirección de Pujols, ha realizado ajustes clave en su alineación para reafirmar su estatus de gran favorito.