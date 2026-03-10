Más de un millón de dominicanos reciben energía de Karpowership”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa Karpowership Dominican Republic afirmó, mediante un comunicado, que continúa contribuyendo a la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico de la República Dominicana a través de su tecnología de centrales eléctricas flotantes, que permite ofrecer una capacidad de generación rápida y confiable para satisfacer las crecientes necesidades energéticas del país, operando al mismo tiempo bajo altos estándares medioambientales y sociales.

La empresa explicó que hace unos meses desplegó una tercera Powership con 230 MW de capacidad instalada, que contribuye a la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Esta capacidad adicional se incorporó al sistema en tan solo una semana, durante el mes de octubre del pasado año, para ayudar a satisfacer la demanda energética del país.

Con esta incorporación, la capacidad instalada total de Karpowership en la República Dominicana alcanza 408 MW, lo que representa aproximadamente el 10 % de la capacidad firme del país, suficiente para proporcionar electricidad a más de un millón de dominicanos.

Karpowership destacó que su modelo de generación es una de las opciones más competitivas del mercado eléctrico internacional, ya que su extensa flota permite entregar generación eléctrica de manera rápida y flexible. Este tipo de solución no solo contribuye a satisfacer la demanda energética del sistema, sino que también refuerza su resiliencia mediante las últimas tecnologías auxiliares requeridas por cualquier red nacional moderna.

La empresa señaló además que tiene presencia en 4 continentes y 20 países, y que es la única compañía en el mundo que posee, opera y construye una flota de buques generadores a escala global. Actualmente cuenta con 45 Powerships y una capacidad instalada superior a 8,000 MW.

Asimismo, afirmó que sus operaciones se realizan en estricto cumplimiento de las normativas medioambientales vigentes en los países donde opera. En la República Dominicana, las operaciones se desarrollan en coordinación con las autoridades pertinentes y bajo estándares que promueven la eficiencia y el uso responsable del espacio, una de las ventajas del modelo de generación flotante.

Como parte de su presencia en el país, Karpowership también impulsa iniciativas sociales en Azua, incluyendo programas de apoyo a pescadores, así como proyectos educativos y deportivos dirigidos a la comunidad de Los Negros.

La empresa reiteró su compromiso de continuar operando de manera responsable, transparente y en cumplimiento de las regulaciones vigentes de la República Dominicana, con el objetivo de garantizar energía confiable, apoyar el desarrollo comunitario y contribuir al crecimiento sostenible del país.