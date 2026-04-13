¿Qué pasará con las familias que perdieron casi todo? Gobierno tiene la respuesta

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El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este lunes que el Gobierno mantiene como prioridad salvar vidas, proteger las propiedades de los ciudadanos y garantizar el funcionamiento de las infraestructuras ante las persistentes lluvias que afectan al país.

El mandatario se refirió a los daños recientes provocados por las precipitaciones, destacando lo ocurrido en Puerto Plata.

“Estamos actuando para corregir todos esos daños lo más pronto posible”, expresó, al tiempo que indicó que las autoridades han desplegado acciones de respuesta en todo el territorio nacional.

Abinader informó que distintas instituciones trabajan de manera coordinada para asistir a las familias afectadas, incluyendo la entrega de alimentos, comidas y apoyo en la recuperación de enseres del hogar.

Sin embargo, advirtió que las lluvias continúan, por lo que el Gobierno evalúa mecanismos para evitar que los artículos entregados vuelvan a dañarse.

Asimismo, el presidente señaló que se están identificando viviendas en zonas vulnerables con el objetivo de eliminarlas o reubicar a sus ocupantes en lugares más seguros, como parte de un plan integral de prevención.

Luis Abinader en rueda de prensa

En estas labores participan entidades como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda (MIVED), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), entre otras instituciones especializadas.

El jefe de Estado destacó que el país ha experimentado cerca de 40 días de lluvias, lo que ha provocado la saturación de los suelos en gran parte del territorio nacional.

“Con excepción de algunas provincias del sur, está lloviendo en todo el país, y vamos a atender esas necesidades en cada rincón”, afirmó.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones oficiales, ante la continuidad de las condiciones climáticas adversas.