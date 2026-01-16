Pascal Peña: la crisis venezolana refleja la fragilidad del sistema internacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El abogado y doctor en Derecho Internacional, Pascal Peña, advirtió esta semana que la crisis en Venezuela debe servir como un espejo para la región, instando a las naciones latinoamericanas, incluida la República Dominicana, a analizar con profundidad las dinámicas de poder y soberanía en el contexto actual.

Durante una entrevista con la comunicadora Dayanara Reyes Pujols en el programa “Más Allá del Titular”, Peña señaló que, aunque las acciones de Donald Trump desafían principios clásicos del derecho internacional, como la no intervención y la soberanía de los pueblos, es fundamental comprender el sentimiento del pueblo venezolano.

“Los venezolanos están apostando a que esa intervención pueda llevar a reunificación familiar (…) al desarrollo económico del país y, por supuesto, a volver a tener la confianza de votar en las urnas y andar en las calles con seguridad, sin miedo…”, argumentó el jurista.

Pascal Peña

Esto no termina en un año

Peña enfatizó que la resolución del conflicto venezolano no será inmediata. Según el analista, el objetivo principal debe ser generar una cohesión social entre el chavismo y la oposición, lo cual requiere una negociación real.

“Tú no vas a eliminar el chavismo de golpe y porrazo; si no se llegan a acuerdos va a ser imposible que se logre una transición adecuada”, advirtió.

Propuso que la ciudadanía deje de buscar culpables y se enfoque en cómo el pueblo venezolano puede liderar su propia transición democrática.

Saluda postura dominicana

El experto valoró positivamente la postura del Gobierno dominicano, calificándola de coherente con los valores democráticos y la búsqueda de una solución pacífica.

El desafío geopolítico: ¿Quién controla a Estados Unidos?

Para el docente universitario, Venezuela es el escenario de una disputa que trasciende el petróleo para convertirse en un pulso geopolítico. Peña cuestionó la falta de contrapesos ante el poder de las grandes potencias en la región.

“¿A Estados Unidos quién lo controla? Ya sabemos que Naciones Unidas no lo controla, la OEA no tiene los dientes para controlar (…) entonces, ¿Quién le pone control? Ahora solamente le pone control a Estados Unidos el mismo Estados Unidos.”, expuso, subrayando la fragilidad del sistema multilateral.

Los jóvenes están liderando los procesos

Finalmente, Pascal Peña hizo un llamado a los jóvenes para que asuman un rol crítico y se formen un criterio propio frente a la política exterior.

“Los jóvenes serán los que van a liderar, en su momento, la política exterior y los gobiernos; son los que tomarán decisiones como esta, de apoyar o no apoyar. Son los jóvenes los que deben promover cambios, pero también controles.”, concluyó.

Sobre el programa: Más Allá del Titular es producido y conducido por la comunicadora Dayanara Reyes Pujols. Se transmite cada martes a las 7:00 p.m. a través de CDN+ y está disponible en Spotify, YouTube y otras plataformas digitales.