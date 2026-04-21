Pastor Molina respalda a Trump en su ataque a Irán, critica al Papa León XIV

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Ezequiel Molina, pastor y presidente de La Batalla de la Fe, declara su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su accionar bélico ante Irán, en la guerra comercial y territorial que involucró a Israel, en Medio Oriente, tras criticar al papa León XIV y tildarlo de actuar a favor del islam.

Preguntado por este diario acerca de si considera que Trump debería buscar el diálogo con Irán para evitar los derramamientos de sangre y muertes en Medio Oriente, dijo: “Bueno, yo tengo una postura rara. Yo veo que este Papa (León XIV, hala más para el comunismo, para la izquierda, que para la iglesia”.

Preguntó cuántas veces el mismo Irán ha matado a mucha de su propia gente, y el Papa se ha quedado callado. Criticó que cuando matan a los cristianos e Nigeria, el Papa León se queda callado, así como cuando los matan en Egipto. “Entonces, ahora le molesta porque es Trump que lo está haciendo. Él tiene un problema con la fe”.

Molina, pastor de la Iglesia Mahanaim, opinó que el Papa actúa en contra de su propia iglesia, la católica, por lo que le recomendó ser más condescendiente.

Censuró que el Papa León se inclinara al visitar una mezquita, “así es que él está halando más para el islam y para la izquierda. Los católicos deberían abrir los ojos”.

El predicador expresó que las guerras son matanzas y que el conflicto en Gaza es muy largo, de muchos años. Cuestionado sobre la guerra que auspicia Trump, dijo: “Muchas veces, para evitar muchos muertos hay que matar a un grupito. Esta gente es terrorista. La línea de ellos es acabar con nosotros”.

Apoya controlar a Irán, por las muertes entre ellos mismos. “No sé cómo las feministas no están defendiendo a las mujeres que están en Irán subyugadas y las niñas. No dicen nada. Osea, hay una confabulación diabólica”.