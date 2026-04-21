Camión de carga se vuelca en la autopista 6 de Noviembre; reportan heridos

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Un camión de carga perdió el control la mañana de este martes y se precipitó hacia un área verde en la autopista 6 de Noviembre, específicamente en el cruce de Hatillo, provincia San Cristóbal, en dirección oeste-este.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho dejó al menos una persona herida, quien fue trasladada a un centro de salud por miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

“Un señor de algunos 60 y pico de años fue trasladado al Hospital Juan Pablo Pina por la DAEH (Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias)”, dijo Daniel Martínez, miembro de la Cruz Roja de San Cristóbal.

Asimismo, Martínez informó que se presume que debajo del vehículo pesado podrían encontrarse una mujer y una niña, por lo que unidades de emergencia trabajan en la zona para confirmar la situación y proceder con las labores de rescate.

“Los organismos de rescate están haciendo la búsqueda por los alrededores del camión; se está necesitando un petigón (Grúa Telescópica) en la zona para poder levantar el camión y ver si en verdad existe la posibilidad de que esas personas estén ahí”, manifestó.

Este medio se contactó con el área de comunicaciones de la Digesett, desde donde solo confirmaron el accidente y explicaron que el congestionamiento vehicular en la zona responde a las labores para retirar el camión del área verde.

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre las causas del accidente.