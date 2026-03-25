PC exige fin de la impunidad y fallar 6 casos de corrupción

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El movimiento cívico Participación Ciudadana clamó ayer por el fin de la impunidad y la celeridad para terminar los seis casos de escándalos de corrupción que tienen los tribunales dominicanos y dijo que “basta ya de someter a todo un pueblo a la pobreza, por la vía del enriquecimiento de funcionarios públicos y sus aliados privados”.

En su 32 ava Asamblea General Ordinaria, el movimiento no partidista alertó que jamás podremos presumir de avances y de confianza en la justicia sin el combate y el castigo de la corrupción. Por segundo año consecutivo, la Asamblea General expresó su profunda preocupación por la lentitud de los procesos judiciales por casos de corrupción y dijo esperar que todos los casos pendientes sean conocidos en este año 2026.

La entidad alertó a la sociedad dominicana por la tardanza desde hace varios años, de los expedientes de corrupción que involucrana Alexis Medina Sánchez y compartes, desde el 2020, único con sentencia del 2025, y ahora en proceso de apelación. También los casos de Adán Cáceres, del 2021. El expediente contra Jean Alain Rodríguez y compartes, del 2023. Donald Guerrero y compartes, del 2023. El caso del INTRANT, DEL 2024 y este 2026, los casos de Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).