La 32 Asamblea General
PC exige fin de la impunidad y fallar 6 casos de corrupción
El movimiento cívico reprochó la lentitud con que marchan casos de corrupción que desde hace varios años en el sistema judicial.
El movimiento cívico Participación Ciudadana clamó ayer por el fin de la impunidad y la celeridad para terminar los seis casos de escándalos de corrupción que tienen los tribunales dominicanos y dijo que “basta ya de someter a todo un pueblo a la pobreza, por la vía del enriquecimiento de funcionarios públicos y sus aliados privados”.
En su 32 ava Asamblea General Ordinaria, el movimiento no partidista alertó que jamás podremos presumir de avances y de confianza en la justicia sin el combate y el castigo de la corrupción. Por segundo año consecutivo, la Asamblea General expresó su profunda preocupación por la lentitud de los procesos judiciales por casos de corrupción y dijo esperar que todos los casos pendientes sean conocidos en este año 2026.
La entidad alertó a la sociedad dominicana por la tardanza desde hace varios años, de los expedientes de corrupción que involucrana Alexis Medina Sánchez y compartes, desde el 2020, único con sentencia del 2025, y ahora en proceso de apelación. También los casos de Adán Cáceres, del 2021. El expediente contra Jean Alain Rodríguez y compartes, del 2023. Donald Guerrero y compartes, del 2023. El caso del INTRANT, DEL 2024 y este 2026, los casos de Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).