Luis Abinader reafirma la integridad como eje estratégico del Estado en Foro Global Anticorrupción en París

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París, Francia.– El presidente Luis Abinader afirmó que la integridad constituye un principio fundamental de su gobierno y un pilar esencial para el desarrollo económico y democrático del país, implementándose con un enfoque basado en cuatro pilares: prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento.

Estas consideraciones las pronunció durante su intervención en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París.

Con estas palabras se busca posicionar a República Dominicana como actor comprometido con la integridad, la transparencia y la buena gobernanza, presentando los avances y prioridades nacionales en la materia y reafirmando el compromiso del país con la cooperación internacional.

Al destacar que la integridad “no es un eslogan”, sino un sistema de gobernanza basado en el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas universal, subrayó que esta fortalece la confianza ciudadana y la estabilidad institucional; pero cuando falla, erosiona la legitimidad del Estado y distorsiona el ejercicio del poder.

“La corrupción actúa como un impuesto invisible que aumenta los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y reduce la productividad”, expresó el jefe de Estado.

Luis Abinader, presidente de la República DominicanaFuente externa

Al ampliar los cuatro pilares mencionados anteriormente, Abinader dijo que en materia de prevención se han establecido Comisiones de Integridad y Cumplimiento en todo el gobierno para identificar riesgos y fortalecer controles internos. Sobre la transparencia, enfatizó que no basta con publicar información, sino que esta debe ser accesible, estructurada y útil para los ciudadanos.

Asimismo, destacó que la coordinación es el mecanismo central para alinear las políticas de prevención, transparencia y lucha anticorrupción en todo el Estado. Finalmente, el cuarto eje, siendo este el cumplimiento, es la aplicación de la ley de manera indiscriminada.

En ese contexto, resaltó la designación de una Procuradora General independiente y la posterior reforma constitucional que elimina la facultad del presidente de nombrar directamente a esa autoridad, porque “la justicia no es un instrumento del gobierno”.

Además, señaló que en el país actualmente existen procesos judiciales en curso relacionados con casos de presunta gran corrupción, permitiendo a los ciudadanos creer en investigaciones que avanzan y que nadie está por encima de la ley.

Luis Abinader, presidente de la República DominicanaFuente externa

Compromiso a largo plazo y cultura institucional

En su intervención, el presidente Abinader reconoció el liderazgo de Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, y sus esfuerzos a nivel nacional alineando la República Dominicana con los estándares de la OCDE, al dedicar su vida al servicio público transparente.

Finalmente, el presidente concluyó que la integridad es un activo estratégico para el desarrollo, al generar confianza, fomentar la inversión y la innovación y fortalecer las instituciones democráticas.