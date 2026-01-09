Cuando el peligro viene de la misma familia: desde Chamán Chacra a Brianna Genao

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La República Dominicana ha sido escenario de crímenes que estremecen por su brutalidad y, sobre todo, por un elemento común: muchos de estos asesinatos de niños y niñas han ocurrido a manos de personas de su propio entorno familiar, quienes estaban llamados a protegerlos.

El caso más reciente es el de Brianna Genao, una niña de tres años reportada como desaparecida el 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

De acuerdo con informaciones preliminares, dos de sus tíos, Reyes Rosario Núñez, de 43 años, y Rafael Rosario Núñez, de 52, habrían confesado ante las autoridades que raptaron, abusaron sexualmente, asesinaron y enterraron a la menor, aunque afirmaron no recordar el lugar donde dejaron su cuerpo.

Los hermanos Núñez, tíos de Brianna Genao, son los principales sospechosos.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido una versión oficial que confirme estas declaraciones ni los señale formalmente como responsables.

El caso de Brianna, sin embargo, no es un hecho aislado.

El horror que dejó Chamán Chacra

Chamán Chacra violaba a sus hijastras

En 2010, el país quedó marcado por el caso de Víctor Alexander Portoreal Mendoza, conocido como Chamán Chacra, quien asesinó a su pareja, Reyna Isabel Encarnación Morales, y a los tres hijos menores de edad de esta.

Portoreal Mendoza fue acusado y posteriormente declarado culpable de homicidio voluntario, incesto y violación sexual. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la mujer le había reclamado en reiteradas ocasiones, incluso a través de mensajes de WhatsApp, por haber abusado sexualmente de una de las niñas, de seis años.

Las autoridades establecieron que los asesinatos habrían tenido como objetivo silenciar el abuso.

Militar decapitó a su hija

Ana Josefa García Cuello

En abril de 2024, el país volvió a estremecerse con la muerte de Elianna Frías García, una niña de seis años que murió apuñalada presuntamente a manos de su madre, Ana Josefa García Cuello, quien posteriormente la decapitó.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que la mujer llevó la cabeza de la menor al baño y dejó el cuerpo en la cocina.

El Ministerio Público calificó el hecho como homicidio con premeditación y asechanza, conforme a los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano.

García Cuello, médico de profesión y miembro del Ejército de la República Dominicana, fue arrestada en su vivienda, ubicada en el Residencial Razón 1, del sector Isfapol, en Santo Domingo Este.

Torturaron y mataron a su sobrina en Los Guandules

Yokeiry Coronado De La Cruz, y su pareja, Jeider Montero Medina mataron a su sobrina de siete años

Otro caso que causó gran indignación fue el de una niña de siete años que murió tras ser torturada por su tía, Yokeiry Coronado De La Cruz, y su pareja, Jeider Montero Medina, en el sector Los Guandules.

Según el Ministerio Público, la menor estaba bajo el cuidado de ambos, quienes incumplieron su deber de protección. La fiscalía estableció que durante los meses de julio y agosto de 2025, la imputada incurrió en reiterados actos de maltrato, mientras su pareja, teniendo conocimiento de la situación, no denunció lo ocurrido.

El 16 de agosto, la niña presentó convulsiones y fue declarada muerta posteriormente por una médico forense del Inacif, quien determinó que la causa del fallecimiento estaba vinculada a un cuadro de maltrato sistemático.

Ambos fueron procesados por tortura, barbarie, maltrato infantil y homicidio.

Mató a su madre y a su hija

Eddy de Jesús Camarena está acusado de matar a su madre e hija en San Francisco de Macorís.

El 19 de marzo de 2025, la comunidad de San Francisco de Macorís fue sacudida por un ataque en el que un hombre fue acusado de asesinar a su madre y a su hija menor de edad, además de herir a su esposa y a otra hija con un machete.

El presunto agresor fue identificado como Eddy de Jesús Camarena. Las víctimas mortales fueron su madre y su hija Elizabeth Camarena Gómez. En el ataque también resultaron heridas Edilenny Camarena y Erenice Gómez, esposa del acusado.

Vecinos aseguraron que días antes del crimen, el hombre había discutido con su madre, a quien acusaba de supuestamente haberle hecho “brujería”.

Hombre mató a su pareja y a sus hijastros

En diciembre de 2018, un hombre identificado como Joselo del Rosario, de 37 años, asesinó a cuchilladas a su pareja, Elsy Mariel Sánchez, de 23 años, y a los dos hijos pequeños de esta, Yerlyn Domínguez Sánchez, de cuatro años, y Yemerlin Sánchez, de dos.

Posteriormente, se suicidó electrocutándose.

Los cuerpos fueron hallados en una vivienda del sector Villa Cerro, en Higüey. Las autoridades informaron que los cadáveres de la madre y los niños estaban cubiertos con una colcha, mientras que el agresor fue encontrado en otra habitación.

Asesinó a una madre y a su hijo en Los Alcarrizos

El 18 de junio de 2025, una mujer y su hijo de siete años fueron asesinados a puñaladas presuntamente por la pareja sentimental de la víctima en el sector El Progreso, en Los Alcarrizos.

Las víctimas fueron identificadas como Noemí Marte Encarnación, de 38 años, y su hijo Axel Federico Ruiz Marte. El presunto agresor, Luis Alberto Díaz Cruz, fue arrestado en la misma vivienda.

Una adolescente que también se encontraba en la casa logró escapar tras suplicar por su vida.

Le arrancó el cuero cabelludo a su hija

Lourdes Penélope Pérez

En agosto de 2024, Lourdes Penélope Pérez fue arrestada luego de agredir a su hija de nueve años con un arma blanca, causándole graves lesiones al arrancarle el cuero cabelludo, en Sosúa.

Según el informe preliminar, la mujer confesó haber atacado a la menor luego de encontrarla jugando con unas amigas, tras haber sido enviada a comprar un sobre de anís en un colmado cercano.

Mismo patrón

Estos casos, aunque distintos en sus circunstancias, comparten un denominador común: la violencia ocurrió dentro del entorno más cercano de las víctimas.