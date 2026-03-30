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Acusación de poder 

PEPCA garantiza transparencia en procesos pese a acusaciones contra fiscal

Ortiz subrayó que las investigaciones en las que participó el funcionario no pierden validez ni credibilidad

La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, junto al equipo de fiscales que la asisten durante el juicio preliminar contra los imputados.

La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, junto al equipo de fiscales que la asisten durante el juicio preliminar contra los imputados.

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por Mirna Ortiz, aseguró este lunes que el Ministerio Público no permitirá conductas contrarias a la ley, al referirse al proceso que involucra al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir sobornos.

Ortiz subrayó que las investigaciones en las que participó el funcionario no pierden validez ni credibilidad, ya que cuentan con equipos integrados por varios fiscales e investigadores.

La magistrada llamó a la población a denunciar cualquier funcionario que incurra en actos ilícitos, reiterando que la lucha contra la corrupción requiere tanto la acción institucional como la colaboración de la sociedad.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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