Pérdidas comerciales, las causantes del mayor problema del suministro de agua potable en Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La provincia de Santiago, con una población de algo más de un millón de habitantes, posee el mejor sistema de acueductos de la República Dominicana, con una capacidad instalada de agua de más de seis metros cúbicos por segundos, lo que equivale que puede brindar el servicio a casi tres millones de personas.

A pesar de su potencial, las distintas comunidades de esta provincia sufren la escasez de agua potable por las pérdidas comerciales.

Aproximadamente, el 75 por ciento del agua se pierde por los usuarios clandestinos o ilegales que no pagan el servicio y por la falta de micromedidores que se requieren para lograr contribuir a controlar el volumen consumido.

Así lo afirmó el exdirector general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Silvio Durán, quien asegura que esta situación ha obligado a la institución hídrica a ofrecer solo un 25 por ciento de agua de su capacidad instalada.

“El mayor problema de agua aquí son las pérdidas comerciales, es decir, el agua que la gente usa y no la paga, además de las pérdidas físicas cuando se dañan las tuberías, lo que genera problemas a las empresas de agua del sector público”, explicó, tras su participción en el podcast A Fondo, por la plataforma Caribbeandigitaltv, por YouTube.

Durán recordó que durante su gestión (2012-2020), Coraasan logró mejorar el servicio de agua potable en el sector Gurabo y en la zona sur de Santiago, además contribuyó a la salud de la gente con la construcción de los acueductos de Cienfuegos y La Canela.

El exfuncionario dijo que el agua es salud y al mismo tiempo felicita a todo gobierno que invierta en este sector. Indicó que, según las Naciones Unidas, más del 50 por ciento de las personas enfermas en los hospitales obedece al problema de la calidad del preciado líquido.

De acuerdo con Silvio Durán, una de las causas de las pérdidas comerciales en la provincia de Santiago es la pobreza de la gente y la falta de conciencia de muchos ciudadanos que pueden pagar por el servicio de agua potable y no lo hacen.

Dijo que una solución al problema es establecer tarifa mínima e instalar micromedidores, como han hecho las empresas de electricidad, para obligar al ciudadano a pagar o de lo contrario se le suspende el servicio.

“Para que un acueducto sea autosuficiente debe mejorar el 50 por ciento las pérdidas comerciales, porque en Santiago existe un problema de más de 30 años con las pérdidas de más de un 70 por ciento”, indicó Durán.

Además, señaló que si se controla el consumo las empresas de agua no necesitarán financiamiento del Gobierno central para construir obras porque fueran autosuficientes y tendrían una rentabilidad de cien por ciento de lo que se cobra actualmente.

Presupuesto para mejorar

Durán informó que Coraasan necesitaría un presupuesto de un poco más de 200 millones de dólares para cumplir con los objetivos sostenibles en materia de agua de calidad y saneamiento en la provincia de Santiago.

Explicó que, a pesar de que Santiago cuenta con los mejores acueductos del país, necesita mejorar las redes debido a que la vida útil de muchos elementos ya se han agotado, como ocurrió con la tuberías de Bella Vista y la explosión en Baitoa.

Drenaje pluvial

Silvio Durán manifestó que para mejorar el sistema pluvial en Santiago se necesita aumentar el diámetro de las tuberías, eliminar las tuberías en hormigón e instalar topos para halar los tubos que están debajo de la tierra sin la necesidad de realizar zanjas.

Dijo que en su gestión se logró financiamiento con asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa para el Desarrollo y realizaron diseños y catastros de redes, además de modernizar la planta de La Noriega que no aguantaba la turbidez del agua del río Yaque del Norte.