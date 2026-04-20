Detalles de la honras fúnebres de Estela Josefina Echavarría Disla, madre de Joel Santos

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Varias personalidades e instituciones han expresado su pesar por el fallecimiento de la señora Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ocurrido este domingo.

Entre las entidades que se han pronunciado figura la Superintendencia de Electricidad, que mediante un comunicado manifestó su solidaridad con el ministro y sus familiares.

“Nos unimos con respeto a este momento de duelo y elevamos oraciones por su eterno descanso. Paz a su alma”, expresó la institución.

Por su parte, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) elevó plegarias por el eterno descanso del alma de Estela Josefina y pidió fortaleza para toda su familia.

“La institución se une al dolor que embarga a la familia Santos-Echavarría, ante la irreparable pérdida de doña Estela, quien falleció a los 90 años, rodeada del amor y el cuidado de sus seres queridos”, se lee en un comunicado publicado en la red social X.

Honras fúnebres

De acuerdo con lo informado, los restos de la señora Echavarría Disla serán velados a partir de las 2:00 de la tarde de este lunes en la Funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional.

En tanto, el sepelio se llevará a cabo el martes a partir de las 12:00 del mediodía.